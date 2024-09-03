Суд арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова. Вину он не признал

Суд в Москве арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом 3 сентября сообщает «Интерфакс». Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.



Его адвокат заявила, что вину он не признает.



Как сообщает Следственный комитет, по ходатайству следователей Главного военного следственного управления СКР заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, подозреваемому в получении взятки, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября 2024 года.

Муминджанов, по версии следствия, ранее занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил. По данным следствия, генерал «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в войска, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это, считает Следком, он получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

В ходе следственных действий выяснилось, что «в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей». Сейчас проверяется законность их приобретения.

