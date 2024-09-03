Суд арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова. Вину он не признал

Суд в Москве арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом 3 сентября сообщает «Интерфакс». Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Его адвокат заявила, что вину он не признает.
Как сообщает Следственный комитет, по ходатайству следователей Главного военного следственного управления СКР заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, подозреваемому в получении взятки, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября 2024 года.
Муминджанов, по версии следствия, ранее занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил. По данным следствия, генерал «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в войска, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это, считает Следком, он получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.
В ходе следственных действий выяснилось, что «в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей». Сейчас проверяется законность их приобретения.
Валерий Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора ему присвоено в 2015 году. Согласно открытым источникам, за год до этого он занял пост заместителя начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. В 2023 году о нём писали, как о заместителе командующего Центральным военным округом.
Генерал-майор Муминджанов был назначен заместителем командующего ЛенВО весной 2024-го.
В феврале 2021 года на сайте Минобороны РФ появилось поздравление Муминджанова в честь Дня продовольственной и вещевой служб. Генерал отчитался о том, что Вооруженные силы «обеспечиваются продовольствием, топливом и вещевым имуществом без задержек и срывов и в полном соответствии с требованиями руководящих документов»
В августе 2022 года Муминджанов «от имени заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова» поздравил победителей и призеров конкурса «Полевая кухня» в Узбекистане.
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