Суд отправил под арест супругу бывшего председателя комитета по труду Петербурга

Октябрьский районный суд отправил под арест Татьяну Чернейко. Ей предъявили обвинение по делу о мошенничестве в связи с организацией ярмарки вакансий в 2019 году.

«Моя мать приходит в себя только рядом со мной», — сказала она. В суд поддержать Татьяну также пришла сиделка матери — журналистам она сказала, что матери Татьяны почти 90 лет и она серьезно больна. «Пожалуйста, не пишите плохо о них, они очень хорошие люди», — сказала она.

Ранее аналогичную меру пресечения избрали супругу Татьяны Дмитрию Чернейко, бывшему председателю комитета по труду. По версии следствия, Дмитрий и Татьяна Чернейко причастны к хищению 300 тысяч рублей при организации ярмарки вакансий в 2019 году (всего контракт был более 5 миллионов рублей). Показания на Чернейко дали его подчинённые.

Дмитрий Чернейко возглавлял комитет по труду с начала 90-х. В 2000-х ведомство было подчинено федеральной службе занятости. Городской комитет по труду появился в 2007 году, тогда Чернейко ушёл работать в подразделения «Росатома». На должность председателя комитета он вернулся в 2012 году. Его супруга Татьяна Чернейко работала в структурах «Экспофорума», она участвовала в организации мероприятий, связанных с трудом и занятостью. Подробнее о трудовой биографии экс-чиновника читайте здесь.

