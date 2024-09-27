Суд в Петербурге арестовал экс-председателя комитета по труду Чернейко

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего главу комитета по труду Дмитрия Чернейко. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вину по делу о мошенничестве он не признал.

Следствие считает, что будучи председателем комитета по труду он, его супруга Татьяна и иные неустановленные лица совершили хищение средств. Речь идёт о периоде с 5 ноября по 30 декабря 2019 года . Похищены 300 тысяч рублей, выделенных для Центра занятости населения для организации проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость».

Чернейко был задержан 26 сентября, на следующий день после увольнения из комитета. «Фонтанке» он говорил, что уходит на отдых в связи с достижением 65-летнего возраста. Также была задержана его супруга. При допросе Дмитрий и Татьяна Чернейко вину не признали.

