Суд в Петербурге арестовал экс-председателя комитета по труду Чернейко

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего главу комитета по труду Дмитрия Чернейко. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вину по делу о мошенничестве он не признал.
Перед избранием меры пресечения Чернейко предъявили обвинение. Фигурант просил домашний арест или запрет определенных действий. Суд отправил экс-чиновника под стражу до
Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
Следствие считает, что будучи председателем комитета по труду он, его супруга Татьяна и иные неустановленные лица совершили хищение средств. Речь идёт о периоде с
Чернейко был задержан 26 сентября, на следующий день после увольнения из комитета. «Фонтанке» он говорил, что уходит на отдых в связи с достижением
В зале суда Чернейко заявил, что у него с супругой был брачный контракт, согласно которому они ведут дела обособленно друг от друга. В декабре
Следователь, в свою очередь, требовал отправить Чернейко под арест до середины октября. Он отметил, что на свободе экс-чиновник может воспользоваться связями, а также упомянул, что его дочь живет в Германии.
Дмитрий Чернейко возглавлял комитет по труду с начала 90-х. В 2000-х ведомство было подчинено федеральной службе занятости. Городской комитет по труду появился в