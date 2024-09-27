    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    745мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.41eur103.19

    Суд в Петербурге арестовал экс-председателя комитета по труду Чернейко

    4417
    7 комментариев

    Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего главу комитета по труду Дмитрия Чернейко. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вину по делу о мошенничестве он не признал.

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Перед избранием меры пресечения Чернейко предъявили обвинение. Фигурант просил домашний арест или запрет определенных действий. Суд отправил экс-чиновника под стражу до 13 октября.

    Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    Следствие считает, что будучи председателем комитета по труду он, его супруга Татьяна и иные неустановленные лица совершили хищение средств. Речь идёт о периоде с 5 ноября по 30 декабря 2019 года. Похищены 300 тысяч рублей, выделенных для Центра занятости населения для организации проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость».

    Чернейко был задержан 26 сентября, на следующий день после увольнения из комитета. «Фонтанке» он говорил, что уходит на отдых в связи с достижением 65-летнего возраста. Также была задержана его супруга. При допросе Дмитрий и Татьяна Чернейко вину не признали.

    В зале суда Чернейко заявил, что у него с супругой был брачный контракт, согласно которому они ведут дела обособленно друг от друга. В декабре 2019 года, добавил Чернейко, у него был ковид, поэтому рабочими делами он не занимался.

    Следователь, в свою очередь, требовал отправить Чернейко под арест до середины октября. Он отметил, что на свободе экс-чиновник может воспользоваться связями, а также упомянул, что его дочь живет в Германии.

    Дмитрий Чернейко возглавлял комитет по труду с начала 90-х. В 2000-х ведомство было подчинено федеральной службе занятости. Городской комитет по труду появился в 2007 году, тогда Чернейко ушёл работать в подразделения «Росатома». На должность председателя комитета он вернулся в 2012 году. Его супруга Татьяна Чернейко работала в структурах «Экспофорума», она участвовала в организации мероприятий, связанных с трудом и занятостью. Подробнее о трудовой биографии экс-чиновника читайте здесь.

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close