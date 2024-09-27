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Город В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков»

В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков»

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21 комментарий

На петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков». Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

«Адмирал Исаков» — это многоцелевой надводный боевой корабль. Он несет на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». Фрегат составляет 135 метров в длину и 16 в ширину. Он способен развивать скорость до 30 узлов и рассчитан на 30 суток автономного плавания. Имя свое корабль получил в честь адмирала флота, Героя Советского Союза и лауреата Сталинской премии Ивана Степановича Исакова.

Проект фрегата разработало Северное проектно-конструкторское бюро ОСК. Это четвертый корабль, построенный на «Северной верфи» по проекту 22350. Три предыдущих — корабли «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко» — уже несут службу в составе ВМФ России. В процессе строительства, в разной степени готовности, находятся еще четыре: «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

В августе прошлого года сообщалось, что спуск на воду планировался в начале 2024-го.

Судостроительный завод «Северная верфь» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, передачу государственного пакета акций которой ВТБ поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что производственные мощности судостроителей не давали возможности в срок обновлять флот, а управление ВТБ «даст ожидаемый эффект».

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Комментарии
21
Mies
1 час
Заложен 14 ноября 2013 года… Фрегат…
Слава России!
8 минут
спустили и ввели в эксплуатацию это разные вещи, пройдут годы, а то и десятилетия пока он войдёт в состав. лучше бы чего нибудь полезное построили.
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