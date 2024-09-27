В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков»

На петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков». Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

«Адмирал Исаков» — это многоцелевой надводный боевой корабль. Он несет на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». Фрегат составляет 135 метров в длину и 16 в ширину. Он способен развивать скорость до 30 узлов и рассчитан на 30 суток автономного плавания. Имя свое корабль получил в честь адмирала флота, Героя Советского Союза и лауреата Сталинской премии Ивана Степановича Исакова.

Проект фрегата разработало Северное проектно-конструкторское бюро ОСК. Это четвертый корабль, построенный на «Северной верфи» по проекту 22350. Три предыдущих — корабли «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко» — уже несут службу в составе ВМФ России. В процессе строительства, в разной степени готовности, находятся еще четыре: «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».