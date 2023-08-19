Стало известно, когда «Северная верфь» спустит на воду фрегат «Адмирал Исаков»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Исаков» спустят на воду в начале 2024 года, сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на главу предприятия Игоря Орлова.
Все основные механизмы на корабль установлены, сейчас идет окончательная подготовка к спуску — окрашивают наружный корпус, отметил Орлов.
«Адмирал Исаков» — четвертый фрегат проекта 22350, который реализует завод «Северная верфь». Головной корабль проекта «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и первый серийный «Адмирал флота Касатонов» служат в составе Северного флота в качестве носителей крылатых ракет. Третий, «Адмирал Головко», проходит завершающий этап испытаний.
Судостроительный завод «Северная верфь» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, передачу государственного пакета акций которой ВТБ поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что производственные мощности судостроителей не давали возможности в срок обновлять флот, а управление ВТБ «даст ожидаемый эффект».
На пост главы ОСК прочат первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова, экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в кресле председателя совета директоров сменит глава ВТБ Андрей Костин.