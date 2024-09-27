«Привычка осталась»: Почему судья, приговоривший журналиста Гершковича, так быстро вынес решение

Судья Свердловского облсуда, выносивший приговор Эвану Гершковичу, заявил, что во время процесса его никто не торопил. Об этом 27 сентября сообщает E1.RU.

Андрей Минеев вынес решение по делу репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича за четыре заседания. Как объясняет судья, его никто не торопил при принятии решения. При этом Минаев отмечает, что это был один из самых быстрых приговоров, которые он выносил. По словам мужчины, в тот день он ушел из совещательной комнаты в 12 часов дня, а приговор огласил уже в 5 вечера.

«Могу сказать, что я печатаю быстро. Я и гораздо быстрее какие-то приговоры выносил, когда работал в городском суде, когда нужно было за один день два уголовных дела рассмотреть. Поэтому привычка, так скажем, осталась», — сказал Минеев, указав, что ускорить рассмотрение дела Гершковича хотела именно сторона защиты.

РИА Новости со ссылкой на слова судьи Свердловского облсуда также передает, что в деле Гершковича были представлены видео- и аудиоматериалы. Тем не менее они изучаются судом при наличии соответствующих ходатайств от одной из сторон. В случае американского журналиста таких просьб не было. Кроме того, отмечается, что по делу о шпионаже выступили всего два свидетеля и было представлено ограниченное количество материалов: три или пять томов.

По словам Андрея Минеева, он убежден в виновности Гершковича, потому что американец был не просто журналистом, но и шпионом, работающим в интересах ЦРУ.