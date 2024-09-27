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Происшествия Обвиняемого в хищении 316 миллионов задержали в Петербурге. Его догнало «ковидное» дело экс-замминистра Якутии

Обвиняемого в хищении 316 миллионов задержали в Петербурге. Его догнало «ковидное» дело экс-замминистра Якутии

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Фигуранта уголовного дела о хищении на госконтракте, за которое судят бывшего замминистра здравоохранения Якутии Романа Савина, задержали в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 сентября.

Оперативники уголовного розыска настигли 53-летнего обвиняемого, объявленного в федеральный розыск, накануне вечером в Альпийском переулке. Его доставили в отдел полиции Фрунзенского района и известили якутских коллег о находке. В ответ получили подтверждение розыска.

Задержанный родился в Петербурге, зарегистрирован в Красногвардейском районе. В Якутии ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По версии следствия, не без его участия в 2021 году на фоне борьбы с коронавирусом были похищены 316 миллионов рублей, выделенные из резервного фонда правительства Якутии. Ключевой фигурант дела — уже бывший первый заместитель министра здравоохранения республики Роман Савин. По версии обвинения, он лоббировал интересы компании «Диомед», в результате за поставку кислородных станций существенно переплатили.

Местные СМИ тогда писали, что обыски по этому делу проходили также в Москве и Петербурге.

Савина задержали в сентябре 2022 года — через два года после его назначения на пост. В 2023-м в Москве, где и зарегистрирована компания «Диомед», был задержан её гендиректор Константин Грабецкий. Их дело слушает горсуд Якутии. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, Савину дополнительно — в злоупотреблении должностными полномочиями, а Грабецкому вменяют пособничество в этом.

В прокуратуре сообщали, что в сговоре предпринимателя и чиновника участвовал ещё один сотрудник фирмы «Диомед». Его дело было выделено в отдельное производство. По данным на конец марта, он был объявлен в розыск. Судя по картотеке горсуда, в этом же месяце полного тёзку задержанного в Петербурге заключили под стражу — вероятно, заочно.

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