Шесть БПЛА сбиты под Новошахтинском, в поле начался пожар

Ночью 27 сентября, по данным Минобороны , дежурные средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской.

Все шесть беспилотников в Ростовской области перехвачены под Новошахтинском, сообщает губернатор области Василий Голубев. Обломки аппаратов упали в поле, и из-за этого загорелась трава. Дежурно-спасательные службы оперативно потушили пожар.