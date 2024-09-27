Шесть БПЛА сбиты под Новошахтинском, в поле начался пожар

Ночью 27 сентября, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской.
Все шесть беспилотников в Ростовской области перехвачены под Новошахтинском, сообщает губернатор области Василий Голубев. Обломки аппаратов упали в поле, и из-за этого загорелась трава. Дежурно-спасательные службы оперативно потушили пожар.
«Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — пишет Голубев.
21 августа в Новошахтинске взрывная волна от сбитой ракеты повредила окна и двери 15 частных домовладений, также горела растительность. 6 июня после атаки на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар. 13 марта беспилотники, подавленные системами РЭБ, упали на территорию завода, технологические объекты останавливали.
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