В Новошахтинске взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов

Взрывная волна от сбитой ракеты повредила окна и двери 15 частных домовладениях Новошахтинска. Об этом 21 августа сообщил в телеграм-канале глава города Сергей Бондаренко.
В настоящий момент проводится оценка уровня причиненного ущерба, проводится подворовой обход, рассказал Бондаренко.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее писал, что около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области была сбита ракета.
Упавшие обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое было потушено дежурно-спасательными службами.