МЧС предупреждает: в ближайшие часы некоторые районы Петербурга может накрыть гроза

В ближайшие часы некоторые районы Северной столицы может накрыть гроза. Об этом 26 сентября жителей предупреждает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие час-два погода испортится и в город придет гроза.
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что сильный ветер сохранится в городе до выходных. В пятницу порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха начинает медленно опускаться. К субботе ожидается 14–15 градусов тепла, а также дожди.
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