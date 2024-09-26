МЧС предупреждает: в ближайшие часы некоторые районы Петербурга может накрыть гроза

В ближайшие часы некоторые районы Северной столицы может накрыть гроза. Об этом 26 сентября жителей предупреждает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.



По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие час-два погода испортится и в город придет гроза.



Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что сильный ветер сохранится в городе до выходных. В пятницу порывы могут достигать 15 метров в секунду.



Температура воздуха начинает медленно опускаться. К субботе ожидается 14–15 градусов тепла, а также дожди.

