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Город МЧС предупреждает: в ближайшие часы некоторые районы Петербурга может накрыть гроза

МЧС предупреждает: в ближайшие часы некоторые районы Петербурга может накрыть гроза

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1 комментарий

В ближайшие часы некоторые районы Северной столицы может накрыть гроза. Об этом 26 сентября жителей предупреждает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие час-два погода испортится и в город придет гроза.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что сильный ветер сохранится в городе до выходных. В пятницу порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха начинает медленно опускаться. К субботе ожидается 14–15 градусов тепла, а также дожди.

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Комментарии
1
VKuser174198221
47 минут
город- громадный! В каких районах гроза?
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