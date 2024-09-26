Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из СИЗО. Он был арестован после драки с полицией

Тимура Бажаева, сына владельца «Русской платины» Мусы Бажаева, освободили из СИЗО под обязательство о явке. Ранее молодой человек был помещен под арест по делу о применении насилия к сотруднику полиции.
Бажаева выпустили из-под ареста 24 сентября, сообщает 26 сентября РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По словам собеседника издания, он подписал письменное обязательство о явке и теперь должен своевременно приезжать, когда его вызывает следователь или в суд. Он также обязан немедленно сообщать о смене места жительства.
По данным источника РБК, уголовное дело, по которому проходит Бажаев, перевели из столичного управления в центральный аппарат Следственного комитета. После этого следователь выписал постановление об освобождении молодого человека из изолятора.
В конце июля сын миллиардера был задержан в Москве после драки с полицией. По версии следствия, на одном из входов в «Лужники» Бажаев, пытаясь пройти без досмотра, выражался нецензурно и применил насилие к полицейскому. Потасовка попала на видео. Было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Замоскворецкий районный суд Москвы отправил молодого человека под арест до 26 сентября.