Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из СИЗО. Он был арестован после драки с полицией

Тимура Бажаева, сына владельца «Русской платины» Мусы Бажаева, освободили из СИЗО под обязательство о явке. Ранее молодой человек был помещен под арест по делу о применении насилия к сотруднику полиции.



Бажаева выпустили из-под ареста 24 сентября, сообщает 26 сентября РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По словам собеседника издания, он подписал письменное обязательство о явке и теперь должен своевременно приезжать, когда его вызывает следователь или в суд. Он также обязан немедленно сообщать о смене места жительства.