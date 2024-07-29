Сын российского миллиардера Мусы Бажаева арестован за драку с полицией

Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти сын российского миллиардера Тимур Бажаев арестован в столице. Об этом 29 июля сообщает столичный СК.
С молодым человеком проведены необходимые следственные действия. В результате суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, конфликт Бажаева с сотрудниками правоохранительных органов произошел 27 июля на одном из входов в «Лужники». Пытаясь миновать досмотр на охраняемой территории, агрессор выражался нецензурно и применил насилие в отношении правоохранителя. Момент потасовки попал на камеры видеонаблюдения.
«Я вообще считаю, что незаконно тут нахожусь, не хочу ни от кого убегать. Прошу не заключать меня под стражу», — приводит слова Бажаева Msk1.ru. На аресте настаивала сторона обвинения, указав, что у молодого бизнесмена много связей.
По данным издания, Тимур Бажаев учится на третьем курсе в МГУ. При этом он уже входит в совет директоров в дочерней компании отца ООО «Черногорская горнорудная компания» (входит в группу компаний «Русская Платина»).
Ранее делом сына российского миллиардера Мусы Бажаева заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.