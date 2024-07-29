    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    751мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.57eur93.26

    Сын российского миллиардера Мусы Бажаева арестован за драку с полицией

    2393
    9 комментариев

    Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти сын российского миллиардера Тимур Бажаев арестован в столице. Об этом 29 июля сообщает столичный СК.

    С молодым человеком проведены необходимые следственные действия. В результате суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    По версии следствия, конфликт Бажаева с сотрудниками правоохранительных органов произошел 27 июля на одном из входов в «Лужники». Пытаясь миновать досмотр на охраняемой территории, агрессор выражался нецензурно и применил насилие в отношении правоохранителя. Момент потасовки попал на камеры видеонаблюдения.

    «Я вообще считаю, что незаконно тут нахожусь, не хочу ни от кого убегать. Прошу не заключать меня под стражу», — приводит слова Бажаева Msk1.ru. На аресте настаивала сторона обвинения, указав, что у молодого бизнесмена много связей.

    По данным издания, Тимур Бажаев учится на третьем курсе в МГУ. При этом он уже входит в совет директоров в дочерней компании отца ООО «Черногорская горнорудная компания» (входит в группу компаний «Русская Платина»).

    Ранее делом сына российского миллиардера Мусы Бажаева заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Арест
    ЛАЙК11
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close