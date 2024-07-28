Сын российского миллиардера Мусы Бажаева задержан за драку с полицией. Видео

За драку в центре Москвы с сотрудниками правоохранительных органов задержан Тимур Бажаев. Об этом в субботу, 27 июля, сообщила пресс-служба столичного СК.
Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). По данным следствия, в субботу около комплекса Лужники Бажаев вступил в конфликт с полицейскими, а затем «применил насилие в отношение представителя власти».
Московский СК задержали подозреваемого. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
ГСУ СК России по г. Москве
Депутат Госдумы Хинштейн в своем телеграм-канале заявил, что задержанный — сын российского миллиардера Мусы Бажаева. Парламентарий пишет, что руководство взяло под личный контроль разбирательство с дракой, «в связи с активными попытками повлиять на их ход».
«Нисколько не злорадствую, тем более, что лично знаком с Мусой Бажаевым. Однако, каким бы уважаемым человеком не был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы. Заслужил — отвечай!» — говорится в посте Хинштейна.
По словам депутата, конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию Лужников через служебную калитку, по другую сторону которой находился начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александр Махонин. Сотрудник правоохранительных органов его не пропустил — начался конфликт.
По данным Forbes, Муса Бажаев — президент «Группы Альянс», его состояние на 2021 год оценивалось в 750 млн долларов.