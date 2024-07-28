Сын российского миллиардера Мусы Бажаева задержан за драку с полицией. Видео

За драку в центре Москвы с сотрудниками правоохранительных органов задержан Тимур Бажаев. Об этом в субботу, 27 июля, сообщила пресс-служба столичного СК.



Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). По данным следствия, в субботу около комплекса Лужники Бажаев вступил в конфликт с полицейскими, а затем «применил насилие в отношение представителя власти».



Московский СК задержали подозреваемого. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.