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    Бастрыкин заинтересовался делом сына миллиардера Мусы Бажаева, задержанного за драку с полицией. Глава СК затребовал доклад

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении полицейского в Москве. Об этом 28 июля сообщает телеграм-канал СК.

    По версии следствия, накануне вблизи комплекса «Лужники», мужчина «вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти». Подозреваемый был задержан, и в скором времени ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что за драку в центре Москвы с сотрудниками правоохранительных органов был задержан Тимур Бажаев — сын российского миллиардера Мусы Бажаева.

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