Бастрыкин заинтересовался делом сына миллиардера Мусы Бажаева, задержанного за драку с полицией. Глава СК затребовал доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении полицейского в Москве. Об этом 28 июля сообщает телеграм-канал СК.

По версии следствия, накануне вблизи комплекса «Лужники», мужчина «вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти». Подозреваемый был задержан, и в скором времени ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).