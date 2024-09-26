Адмиралы Сиверс и Апраксин. Что происходит в Галерной гавани с плавучими домами

Источник: читатель «Фонтанки»







Несмотря на уголовное дело, у хозяина плавучих домов в Галерной гавани нет планов свернуть проект. Летом оба хаусбота обзавелись судовыми билетами и адмиральскими именами. Дальнейший ход истории будет зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация в судах. Хозяин плавсредств настроен оптимистично.





Накануне дознаватели приставов возбудили уголовное дело о злостном неисполнении судебного запрета на работы в плавучих домах, которые пришвартованы в Галерной гавани. Статья 315 УК РФ, часть 2, — осужденные по ней могут получить штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 18 месяцев, обязательные работы, арест или самое суровое — лишение свободы до 2 лет.



История развернулась вокруг двух хаусботов, которые начали расти на воде весной.



Оба плавучих дома по документам являются маломерным судами и принадлежат ИП Асланов. Первое — «Федор Апраксин» — зарегистрировано 11 июля, второе — «Петр Сиверс», оно зарегистрировано 12 августа. Судовые билеты есть в распоряжении «Фонтанки».



По данным «Фонтанки», дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Марина». Владелец обоих хаусботов, исполнительный директор «Марины» Марат Асланов (суда принадлежат ИП Асланов), считает, что «неустановленные» лица в деле появились не случайно, а чтобы затруднить оспаривание.



«Исходя из фабулы данной статьи, нельзя возбуждать дело в отношении неизвестных. Данная статья возбуждается тогда, когда понятно лицо, руководящее процессом неисполнения решения суда. Мы будем оспаривать данные действия приставов», — рассказал «Фонтанке» Асланов.



Что происходит на месте



Несколькими днями ранее в редакцию «Фонтанки» обратился читатель, возмущенный продолжающимися, несмотря на судебный запрет, работами на плавучих домах в Галерной гавани. Судя по фото читателя, на берегу стояли приготовленные для монтажа в одном из домов стекла, никуда не делись и стройматериалы.



1 из 3 Источник: читатель «Фонтанки»

На следующий день, 24 сентября, на месте побывала уже «Фонтанка». Генераторы электричества вовсю работали. Стекла к этому времени уже были смонтированы в оконные заполнения дома, а пирамиды, которые используются для хранения и перевозки стекла, были уже пустыми.

1 из 3 Источник: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

На место подъехал КАМАЗ, который погрузил пирамиды. Как объяснил один из мужчин, его наняли как раз для этой задачи.

Источник: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Внутри второго корпуса работал еще один мужчина, он занимался внутренней отделкой дома. В разговоре с журналистом мужчина признался, что о дальнейших планах хозяев не знает, его наняли — он работает. Платят «пятерку» в день.





Кроме того, еще двое ребят приехали на грузовике. Один из молодых людей рассказал, что их наняли для утепления нижней части постройки, и даже показал открытый люк у входа, через который было видно «начинку» ниже уровня пола.



На вопрос, не знает ли он о планах владельцев проекта, молодой человек выразил предположение, что в ближайшем будущем оба плавучих дома отбуксируют в другое место. Однако сам владелец эту информацию не подтвердил. Более того, по версии Асланова, компания не нарушает судебный запрет. И называет деятельность, которая происходит в гавани, не строительными, а судоремонтными работами.



После возбуждения дела рабочих из гавани, по словам Асланова, забрали приставы с понятыми. «Они говорят: мы для ИП Асланов ремонтируем эти корабли, он нам платит, мы не знаем, что тут», — добавил заказчик.



В Петербурге это не единственные хаусботы, пришвартованные к берегам. Например, парочка стоит у Большого Петровского моста и даже отмечена на картах как гостиница.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Не строительство, а ремонт?



«ООО «Марина» не проводит строительные работы на объекте культурного наследия (в границах земельного участка). Работу по обслуживанию маломерных судов, хаусботов, и иных лодок ведут непосредственно собственники (владельцы). На земельном участке не ведутся никакие работы. «Марина» ничего не копает, не ломает, не красит и не месит бетон», — прокомментировал предприниматель.



Асланов пояснил: «Марина» занимается содержанием территории, платит за землю, платит за воду и ведет деятельность яхт-клуба — получает деньги за швартование кораблей, включая лично его, как ИП.



«Я хотел бы подчеркнуть: все, что имеется у яхт-клуба, — это все суда, имеющие судовые билеты и стоящие по договору швартования», — подчеркнул он.



В июне арбитражный суд по иску комитета по охране памятников наложил обеспечительные меры, запретив «Марине» проводить строительные и иные работы на территории объекта культурного наследия «Галерная гавань Гребного порта». За неисполнение именно этого судебного акта и было возбуждено дело.



Ответчик позднее запросил в суде уточнение: что относится к «иным» работам. Ответ пришел 20 августа.



«Если термин «строительные работы» по своему содержанию является достаточно конкретным, то при установлении того, что понимать под «иными работами», возникают существенные сложности. Используемая формулировка не позволяет определить их перечень и, как следствие, сферу действия правового запрета, отграничить от иных смежных явлений», — говорится в определении суда (есть в распоряжении редакции).



В разъяснении суд перечислили конкретное «иное» запрещенное: капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных работ.



«Я 24 сентября лично был у дознавателя, который возбудил дело, давал разъяснения, показал определение. В прокуратуру мы предоставили документы, я был в конце августа. Тоже с предупреждением, что вот-вот на меня 315-ю возбудят», — рассказал судовладелец.



Асланов считает, что к строительству маломерных судов комитет по охране памятников отношения не имеет.



«Спроектировал в соответствии с минтрансовскими правилами, где написано: хочешь корабль построить, пожалуйста, вот правила, по ним проектируй. Но к этим правилам ни КГА, ни КГИОП никакого отношения не имеют. Сегодня я здесь стою на этом корабле, завтра — в Финском заливе, или проплываю около Эрмитажа. Но я не должен согласовывать с Эрмитажем, что я проплываю рядом с ним», — подчеркнул Асланов.



По его мнению, «есть определенные люди, которые решили воспользоваться ситуацией». «Тут пошла политическая игра. Вплоть до того, когда [главе Следственного комитета Александру] Бастрыкину написали: «Дагестанец разрушает памятник в Петербурге». Это очень режет слух. А я 16 лет в этом городе — университет, академия, аспирантура, четвертый год преподаю в Политехе. И когда донесли, даже в этой ситуации Следственный комитет не нашел нарушения и не возбудил уголовное дело. Я не разрушаю памятники», — заявил хозяин хаусботов.



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