Опасен не только салат с тунцом. Женщина заболела ботулизмом после приема у московского косметолога

На приеме у косметолога женщине сделали инъекции ботулотоксина, чтобы скорректировать мимические морщины. Симптомы ботулизма — мышечная слабость, нарушение процесса глотания и затруднение дыхания — появились на четвертый день после процедуры. Пациентка утверждает, что не употребляла консервы и не контактировала с инфекционными больными.

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом на приеме в частной клинике у московского косметолога, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Дагестану 25 сентября.

В Роспотребнадзоре установили, что пациентка заболела после того, как ей ввели незарегистрированный в России препарат Refinex.

Этим летом в России зафиксировали крупнейшую за последние 30 лет вспышку ботулизма. В общей сложности заболели 417 человек в 11 регионах, двое — скончались. В июне к медикам стали обращаться пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Казани. Как выяснилось, они ели лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После волны отравлений сотрудники Роспотребнадзора изъяли почти 200 тонн продукции.