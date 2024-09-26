    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, южн

    756мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.39eur103.48

    Опасен не только салат с тунцом. Женщина заболела ботулизмом после приема у московского косметолога

    1141
    обсудить

    Жительница Махачкалы заболела ботулизмом на приеме в частной клинике у московского косметолога, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Дагестану 25 сентября.

    На приеме у косметолога женщине сделали инъекции ботулотоксина, чтобы скорректировать мимические морщины. Симптомы ботулизма — мышечная слабость, нарушение процесса глотания и затруднение дыхания — появились на четвертый день после процедуры. Пациентка утверждает, что не употребляла консервы и не контактировала с инфекционными больными.

    В Роспотребнадзоре установили, что пациентка заболела после того, как ей ввели незарегистрированный в России препарат Refinex.

    Этим летом в России зафиксировали крупнейшую за последние 30 лет вспышку ботулизма. В общей сложности заболели 417 человек в 11 регионах, двое — скончались. В июне к медикам стали обращаться пострадавшие в Москве, Нижегородской области и Казани. Как выяснилось, они ели лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После волны отравлений сотрудники Роспотребнадзора изъяли почти 200 тонн продукции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close