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Происшествия Адвокат арестованного замкомандующего ЛенВО подтвердила его желание вернуться на СВО

Адвокат арестованного замкомандующего ЛенВО подтвердила его желание вернуться на СВО

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2 комментария

Арестованный по делу о взятке замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению Валерий Муминджанов хочет снова принимать участие в СВО. Адвокат генерал-майора подтвердила «Фонтанке» 25 сентября желание своего подзащитного вернуться обратно в зону боевых действий.

По словам адвоката Карины Лубенец, генерал узнал об уголовном деле, когда еще находился на СВО. Вскоре его перевели в Воронеж, а затем в Москву, где он и был задержан. Как подчеркнула защитник, Муминджанов первым делом выразил желание вернуться обратно в зону спецоперации.

Лубенец объясняет, что в настоящее время генерал ожидает изменений в законодательстве, чтобы подать заявление о возвращении в зону боевых действий. Накануне, 24 сентября, депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который разрешает подсудимым заключать контракт с Минобороны, когда их дело находится в суде. Теперь надо ждать одобрения со стороны Совфеда и подписи президента.

Напомним, в начале сентября этого года заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов был задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, генерал «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в войска, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это, считает Следком, он получил взятку на общую сумму свыше 20 млн рублей. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Валерий Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора ему присвоено в 2015 году. Согласно открытым источникам, за год до этого он занял пост заместителя начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. В 2023 году о нём писали как о заместителе командующего Центральным военным округом. Генерал-майор Муминджанов был назначен заместителем командующего ЛенВО весной 2024-го. Известно, что Муминджанов участвовал в боевых действиях в Сирии и Нагорном Карабахе.

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Комментарии
2
never mind
12 минут
Исключительно рядовым. На первую линию.
282694747
10 минут
Ефрейтором пойдёт?
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