Адвокат арестованного замкомандующего ЛенВО подтвердила его желание вернуться на СВО

По словам адвоката Карины Лубенец, генерал узнал об уголовном деле, когда еще находился на СВО. Вскоре его перевели в Воронеж, а затем в Москву, где он и был задержан. Как подчеркнула защитник, Муминджанов первым делом выразил желание вернуться обратно в зону спецоперации.

Лубенец объясняет, что в настоящее время генерал ожидает изменений в законодательстве, чтобы подать заявление о возвращении в зону боевых действий. Накануне, 24 сентября, депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект , который разрешает подсудимым заключать контракт с Минобороны, когда их дело находится в суде. Теперь надо ждать одобрения со стороны Совфеда и подписи президента.

Напомним, в начале сентября этого года заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов был задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, генерал «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в войска, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это, считает Следком, он получил взятку на общую сумму свыше 20 млн рублей. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.