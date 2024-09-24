Школа в Лисьем Носу утилизировала выпечку со стеклом и наладила меню для учащихся

В школе Приморского района Петербурга, где одному из учащихся попалось стекло в купленном в столовой хачапури, утилизировали всю подозрительную продукцию и устранили выявленные нарушения. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 24 сентября.



Речь идет о школе 438 в Лисьем Носу. Как подтвердили в администрации, осколок попался ребенку в еде в присутствии представителей организатора питания. Об инциденте 16 сентября «Фонтанке» рассказывали и в самой школе.

«По указанному факту школой в адрес исполнителя по контракту была выставлена претензия. Вся партия привезенной выпечки утилизирована», — говорится в сообщении администрации.