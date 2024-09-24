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    Школа в Лисьем Носу утилизировала выпечку со стеклом и наладила меню для учащихся

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    В школе Приморского района Петербурга, где одному из учащихся попалось стекло в купленном в столовой хачапури, утилизировали всю подозрительную продукцию и устранили выявленные нарушения. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 24 сентября.

    Речь идет о школе 438 в Лисьем Носу. Как подтвердили в администрации, осколок попался ребенку в еде в присутствии представителей организатора питания. Об инциденте 16 сентября «Фонтанке» рассказывали и в самой школе.

    «По указанному факту школой в адрес исполнителя по контракту была выставлена претензия. Вся партия привезенной выпечки утилизирована», — говорится в сообщении администрации.

    К настоящему моменту в столовой учреждения налажено полноценное и разнообразное питание по согласованному ежедневному меню рационов с учетом норм для различных возрастов.

    «Вопрос с исполнением контракта по организации питания обучающихся находится на постоянном контроле в ГБОУ СОШ № 438 и администрации», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе также отметили, что в октябре в школе запланировано проведение мониторинга качества питания в столовой, в котором будут учтены мнения учащихся, их родителей и сотрудников учреждения.

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    Школьное питание
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