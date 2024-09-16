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    Ученику школы в Лисьем Носу выдали обед с осколком. Сюрприз мальчик нашел в хачапури

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    Обед в столовой школы Приморского района Петербурга едва не закончился для подростка на больничной койке. В хачапури шестикласснику попался осколок. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал отец мальчика Александр 16 сентября. В школе находку подтверждают.

    Инцидент произошел утром в учебном учреждении № 438 в Лисьем Носу. «Сын купил хачапури в столовой, так как больше в школе купить на перекус нечего, а после укуса обнаружил кусок стекла. <…> Ребенок, к счастью, не пострадал», — рассказал мужчина.

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    Как раз сегодня в школе присутствовали представители ООО РБЕ. Компания, со слов Александра, должна была обслуживать учреждение. Их визит и сам инцидент «Фонтанке» подтвердили в школе.

    «Да, это достоверная информация, все запротоколировано. У нас как раз был родительский контроль, представители ООО РБЕ, мы с ними ведем претензионную работу с сентября месяца, у нас не кормят детей, только льготные категории. <…> После совета родителей, который был у нас 12-го числа, было принято решение, что сегодня организатор питания привозит повара. Наш организатор питания — ООО РБЕ — не сдержал все свои обещания. Сейчас мы ведем претензионную работу на ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), плюс передаем информацию в отдел образования, занимается уже этим вопросом прокуратура», — ответили в учреждении.

    Там также подчеркнули, что привезенную в школу продукцию уже изъяли, с предоставлением документов на изделия у организатора возникли трудности.

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