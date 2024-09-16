Ученику школы в Лисьем Носу выдали обед с осколком. Сюрприз мальчик нашел в хачапури

Обед в столовой школы Приморского района Петербурга едва не закончился для подростка на больничной койке. В хачапури шестикласснику попался осколок. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал отец мальчика Александр 16 сентября. В школе находку подтверждают.



Инцидент произошел утром в учебном учреждении № 438 в Лисьем Носу. «Сын купил хачапури в столовой, так как больше в школе купить на перекус нечего, а после укуса обнаружил кусок стекла. <…> Ребенок, к счастью, не пострадал», — рассказал мужчина.