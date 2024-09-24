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Общество Мизулина заявила, что школам сложно найти охрану, потому что подготовленные люди — на СВО

Мизулина заявила, что школам сложно найти охрану, потому что подготовленные люди — на СВО

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9 комментариев

Ключевым вопросом безопасности российских школ является поиск профессионально подготовленных сотрудников. Об этом в интервью изданию Daily Storm 24 сентября заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

При этом, по ее словам, нехватка профессиональных охранников возникла вследствие того, что «многие подготовленные» люди в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Вопрос о том, какое ведомство должно отвечать за поиск профессиональных охранников, Мизулина оставила открытым.

Она отметила, что вопрос безопасности в школах остается предметом для дискуссий: многие родители якобы выступают против вводимых ограничений — заборов и вооруженных охранников, а учащиеся жалуются, что охранники «придираются к внешнему виду».

За жизнь и здоровье учащихся несет ответственность школа на основании подп. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Необходимые меры безопасности, которые рекомендуется предпринять учебным заведениям, приводятся в Письме Минобрнауки от 4 июня 2008 года № 03–1423.

В сентябре в филиале № 3 коррекционной школы № 68 Челябинска произошло нападение: один из учеников напал на одноклассников и учителей с молотком. Спустя несколько дней в школе № 1 поселка Балаганск в 300 километрах от Иркутска вооруженный молотком 13-летний ребенок вновь напал на одноклассников.

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Комментарии
9
264257081
1 час
Госпожа Мизулина везде и нигде! Очень бросается в глаза, когда человек не обладает никаким профессиональным навыком и при этом имеет очень четкое мнение аааабсолютно на любой вопрос) Правда иногда (в ее случае почти всегда) мнение, реальность и здравый смысл вместе в ее высказываниях не встречаются.
walker-СПб
1 час
Надо же оказывается в сферу "деятельности" лиги интернета входит еще и поиск охранников в учебные учреждения. однако.
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