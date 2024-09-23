Подозреваемый в убийстве и расчленении девушки петербуржец в момент задержания был под наркотиками

Подозреваемый в убийстве и расчленении 21-летней девушки петербуржец в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Михаил был остановлен в аэропорту Калининграда перед вылетом домой, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу 23 сентября.



Из Петербурга 36-летний мужчина спешно улетел, чтобы скрыться от правоохранителей, а уже оттуда поделился с бывшей супругой подробностями своей личной жизни. Последняя, узнав о страшном, обратилась в полицию, после чего Михаила нашли по ориентировке.



«По результатам проведённого медицинского освидетельствования выяснено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении. Сейчас мужчина участвует в следственных мероприятиях в Петербурге.



Ранее «Фонтанка» писала, что 21 сентября Михаил отправил экс-супруге голосовое сообщение, в котором рассказал, что ударил Амину ножом в сердце, слил в ванне из тела кровь, расчленил его и положил останки в бочку. Плавиковую кислоту он купил 17 сентября у племянника. Бочку Михаил оставил в своей машине, а сам уехал в Калининград. Перед обратным вылетом в Петербург Михаил явно был в неадекватном состоянии — он записывал сторис в «ВК», в которых рассказывал о преследовании. 23 сентября петербуржец рассказал полиции, зачем убил свою девушку Амину.

