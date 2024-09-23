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Общество Происшествия Подозреваемый в убийстве и расчленении девушки петербуржец в момент задержания был под наркотиками

Подозреваемый в убийстве и расчленении девушки петербуржец в момент задержания был под наркотиками

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4 комментария

Подозреваемый в убийстве и расчленении 21-летней девушки петербуржец в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Михаил был остановлен в аэропорту Калининграда перед вылетом домой, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу 23 сентября.

Из Петербурга 36-летний мужчина спешно улетел, чтобы скрыться от правоохранителей, а уже оттуда поделился с бывшей супругой подробностями своей личной жизни. Последняя, узнав о страшном, обратилась в полицию, после чего Михаила нашли по ориентировке.

«По результатам проведённого медицинского освидетельствования выяснено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении. Сейчас мужчина участвует в следственных мероприятиях в Петербурге.

Ранее «Фонтанка» писала, что 21 сентября Михаил отправил экс-супруге голосовое сообщение, в котором рассказал, что ударил Амину ножом в сердце, слил в ванне из тела кровь, расчленил его и положил останки в бочку. Плавиковую кислоту он купил 17 сентября у племянника. Бочку Михаил оставил в своей машине, а сам уехал в Калининград. Перед обратным вылетом в Петербург Михаил явно был в неадекватном состоянии — он записывал сторис в «ВК», в которых рассказывал о преследовании. 23 сентября петербуржец рассказал полиции, зачем убил свою девушку Амину.

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Убийство и расчленение Задержание Наркотическое опьянение
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Комментарии
4
VKuser174198221
1 час
Никто не хочет учиться на чужих ошибках: уж сколько раз твердили миру, что любое общение с наркоманом- опасно! Нет продолжают общаться......
ixform
2 часа
а наркотики в Калининграде которые он купил - их будут расследовать? ну понятно, он убийца улетел в Калининград восточную Пруссию Кёнигсберг (там чудесный свежий воздух) и сразу нашел где вмазаться дурью.. нужно выяснить с точностью какие наркотики ему нравятся для лакомства и откуда он их обнаруживает (нашёл)
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