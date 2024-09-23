Тело путешественника из Лужского района нашли в Новгородской области: мужчина ехал на велосипеде в Крым

Тело пропавшего в марте жителя Лужского района нашли в Новгородской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает 47news.



69-летнего Александра нашли мертвым в лесу рядом с поселком Батецкий Новгородской области. Тело мужчины обнаружили в палатке. Обстоятельства гибели жителя Ленобласти устанавливаются.



Отмечается, что погибший намеревался доехать на велосипеде до Крыма. Спустя некоторое время после начала путешествия мужчина перестал выходить на связь. Последний раз его видели весной — 8 марта.



Родственники путешественника начали серьёзно переживать за Александра в августе. Забив тревогу, они обратились за помощью к поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт», и поисковики принялись за работу.



Как сообщает 47news, поездка в Крым не была чем-то новым для 69-летнего путешественника. Мужчина и раньше преодолевал большие расстояния, а в соцсетях делился фотографиями своих путешествий.

