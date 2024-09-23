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    Тело путешественника из Лужского района нашли в Новгородской области: мужчина ехал на велосипеде в Крым

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    Тело пропавшего в марте жителя Лужского района нашли в Новгородской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает 47news.

    69-летнего Александра нашли мертвым в лесу рядом с поселком Батецкий Новгородской области. Тело мужчины обнаружили в палатке. Обстоятельства гибели жителя Ленобласти устанавливаются.


    Отмечается, что погибший намеревался доехать на велосипеде до Крыма. Спустя некоторое время после начала путешествия мужчина перестал выходить на связь. Последний раз его видели весной — 8 марта.

    Родственники путешественника начали серьёзно переживать за Александра в августе. Забив тревогу, они обратились за помощью к поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт», и поисковики принялись за работу.

    Как сообщает 47news, поездка в Крым не была чем-то новым для 69-летнего путешественника. Мужчина и раньше преодолевал большие расстояния, а в соцсетях делился фотографиями своих путешествий.

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    Путешествие на велосипедеКрымЛужский районНовгородская областьСмерть
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