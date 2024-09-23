ЦБ в очередной раз продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России в очередной раз продлил ограничения на перевод денег за рубеж на полгода. Меры будут действовать до 31 марта 2025 года, сообщается на сайте ЦБ в понедельник, 23 сентября.



В период ограничений граждане РФ и физлица — нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте.



Через системы денежных переводов сохраняется лимит на перечисления на сумму не более 10 тысяч долларов США. Суммы определяются по официальному курсу валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

