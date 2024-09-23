ЦБ в очередной раз продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России в очередной раз продлил ограничения на перевод денег за рубеж на полгода. Меры будут действовать до 31 марта 2025 года, сообщается на сайте ЦБ в понедельник, 23 сентября.
В период ограничений граждане РФ и физлица — нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте.
Через системы денежных переводов сохраняется лимит на перечисления на сумму не более 10 тысяч долларов США. Суммы определяются по официальному курсу валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
Физические лица — нерезиденты, работающие в России и являющиеся представителями как дружественных, так и недружественных стран, могут перевести за границу средства в размере своей зарплаты.
Однако на ближайшие шесть месяцев, как и прежде, сохранится запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, это ограничение не касается.
На время действия ограничений банки из недружественных государств могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, которые открыты в российских банках. Есть условие: счета плательщика и получателя должны быть открыты в зарубежных банках.
ЦБ ограничил переводы за границу физлицам до 5 тысяч долларов США в марте 2022 года. Причиной стало неустойчивое положение рубля. После этого регулятор несколько раз повышал порог, который в итоге дошел до 1 миллиона долларов США.