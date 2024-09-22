    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    769мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.58eur103.38

    Силовики разогнали секс-вечеринку в бывшем отеле Пригожина в Петербурге

    23404
    50 комментариев

    В отеле на Университетской набережной полиция ночью 22 сентября прервала «мистический бал». На видео попали смазки и секс-игрушки.

    По данным «Фонтанки», полиция работала во «Дворце Трезини», где проходило мероприятие под названием Inferno. Районная полиция увидела внутри состоятельных людей, все были в черном и в масках, а также вибраторы, дилдо, смазки и мирамистин в больших количествах.

    По предварительным данным, обошлось без протоколов и задержаний, но мероприятие организаторам пришлось заканчивать. Когда гости начали расходиться, на улице их встречали активисты «Русской общины», но и у них вопросов особо не было.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по описанию с сайта, это «бал» с элементами БДСМ. Секс не запрещен, но только по обоюдному согласию и без оплаты. На сайте подчеркивается, что организаторы «против ЛГБТ*». Это дорогое и гламурное мероприятие. Самый дешевый входной билет стоит 25 тысяч для девушек и 125 тысяч — для мужчин. Потолок — 695 тысяч рублей.

    Судя по всему, это далеко не первая такая вечеринка в Петербурге. В конце октября запланировано примерно такое же мероприятие в Москве.

    Знаменитый отель «Трезини» на Университетской набережной — один из основных петербургских активов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего год назад. Считалось, что там расположен офис предпринимателя. В день мятежа на заднем дворе гостиницы нашли «Газель», набитую 4 млрд рублей. Деньги потом вернули хозяину.

    В марте 2024 года два здания на Университетской оказались на сайте объявлений о продаже недвижимости. Сам отель в контур сделки вносить не планируют — у него литера В, а продаются только А и Б.

    Отель «Трезини» имеет сложную структуру владения. От имени управляющего документы на его сайте подписаны ООО «Бутик Отель» с выручкой в 17 млн рублей в год, а также директором и владельцем Иваном Федоровым (это его единственный бизнес-актив). Именно по этому адресу: Университетская, 21, лит. В, в эту фирму приходят проверки (нарушений не находят). «Бутик Отель» с 2022 года арендует здание отеля у владельца — физического лица. Кто это, Росреестр не раскрывает.

    Ключевая фигура в гостиничном бизнесе Пригожиных уже много лет — Екатерина Кувайцева. Она возглавила первый отель Евгения Пригожина Trezzini Palace в 2016 году, когда ей было 25 лет. Подробнее о том, что сейчас происходит с гостиничным бизнесом бывшего хозяина «Вагнера», читайте здесь.

    *В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 50

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    50
    close