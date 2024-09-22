Силовики разогнали секс-вечеринку в бывшем отеле Пригожина в Петербурге

В отеле на Университетской набережной полиция ночью
По данным «Фонтанки», полиция работала во «Дворце Трезини», где проходило мероприятие под названием Inferno. Районная полиция увидела внутри состоятельных людей, все были в черном и в масках, а также вибраторы, дилдо, смазки и мирамистин в больших количествах.
По предварительным данным, обошлось без протоколов и задержаний, но мероприятие организаторам пришлось заканчивать. Когда гости начали расходиться, на улице их встречали активисты «Русской общины», но и у них вопросов особо не было.
«Фонтанка.ру»
Судя по описанию с сайта, это «бал» с элементами БДСМ. Секс не запрещен, но только по обоюдному согласию и без оплаты. На сайте подчеркивается, что организаторы «против ЛГБТ*». Это дорогое и гламурное мероприятие. Самый дешевый входной билет стоит
Судя по всему, это далеко не первая такая вечеринка в Петербурге. В конце октября запланировано примерно такое же мероприятие в Москве.
Знаменитый отель «Трезини» на Университетской набережной — один из основных петербургских активов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего год назад. Считалось, что там расположен офис предпринимателя. В день мятежа на заднем дворе гостиницы нашли «Газель», набитую
В марте 2024 года два здания на Университетской оказались на сайте объявлений о продаже недвижимости. Сам отель в контур сделки вносить не планируют — у него
Отель «Трезини» имеет сложную структуру владения. От имени управляющего документы на его сайте подписаны ООО «Бутик Отель» с выручкой
Ключевая фигура в гостиничном бизнесе Пригожиных уже много лет — Екатерина Кувайцева. Она возглавила первый отель Евгения Пригожина Trezzini Palace
*В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.