Волан-де-Морт упал в вентшахту в Петербурге

Счастливая история спасения с налетом литературной иронии произошла в сентябре в Кировском районе Петербурга. Из вентиляционной шахты многоквартирного дома доставали не абы кого, а целого Темного лорда. Добровольцам «Кошкиспаса» поступила заявка о падении домашнего кота в вентиляцию в одном из домов на Дачном проспекте, рассказали 20 сентября в группе объединения во «ВКонтакте». Пострадавшим оказался лысый кот по кличке Волан-де-Морт. Он упал в вентшахту и пролетел два этажа.

Добираться на место спасателям пришлось по мертвым пробкам, в которых накануне стояло полгорода. В квартире обнаружилась неприятная особенность планировки дома: на уровне пола между ванной и кухней есть дыра, которая сообщается с вентиляционным стояком. Вместе с молодым человеком заявительницы спасатели принялись разбирать кухню и работать перфоратором, чтобы расширить отверстие до приемлемых для работы размеров. Затем туда стали опускать камеру, чтобы найти потеряшку.

Кот обнаружился на расстоянии 6 метров. Дальше — самый муторный этап: нужно накинуть коту на шею петельку, за которую его будут вытаскивать. Однако его лысейшество никак не желал доставать голову из той щели, куда ее прятал. Выманить удалось хитростью, смазав петлю мягким кормом, — кот вделся практически сам. Оставалось только вытянуть. «Волнительный момент: кота надо тянуть максимально быстро, веревка идет тяжело, поскольку трется о всякое. Несколько мгновений — и нежное создание оказывается втянутым на кухню, освобожденным от петли и врученным хозяйке», — рассказывают спасатели.