«Фонтанка» показывает, что сделали с рухнувшим потолком в гимназии на Казанской

Во второй гимназии Петербурга начались работы по устранению последствий недавнего ЧП. На снимках, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 20 сентября, видно, что специалисты приступили к разборке навесного потолка. Теперь необходимо обследовать межэтажное перекрытие, плачевное состояние которого на фото также видно.

1 из 4 Источник: читатель «Фонтанки»

Три дня назад в гимназии на Казанской, 27, рухнула часть навесного потолка в столовой. Площадь обрушения составила порядка 10 квадратных метров. Вскоре стало известно, что в последний раз ремонт потолка проводился в 2005 году силами родителей. Следственный комитет Петербурга начал проверку по факту произошедшего.