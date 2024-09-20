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Город «Фонтанка» показывает, что сделали с рухнувшим потолком в гимназии на Казанской

«Фонтанка» показывает, что сделали с рухнувшим потолком в гимназии на Казанской

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2 комментария

Во второй гимназии Петербурга начались работы по устранению последствий недавнего ЧП. На снимках, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 20 сентября, видно, что специалисты приступили к разборке навесного потолка. Теперь необходимо обследовать межэтажное перекрытие, плачевное состояние которого на фото также видно.

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Три дня назад в гимназии на Казанской, 27, рухнула часть навесного потолка в столовой. Площадь обрушения составила порядка 10 квадратных метров. Вскоре стало известно, что в последний раз ремонт потолка проводился в 2005 году силами родителей. Следственный комитет Петербурга начал проверку по факту произошедшего.

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Комментарии
2
alexpv
2 часа
Что необычного то? как всегда распилили и украли, а таджик за пять копеек как смог так и слепил из г. и палок.
Sonata
2 часа
Именно "силами родителей" был выполнен предыдущий ремонт? А они обладали необходимой квалификацией, было ли у них разрешение на проведение ремонта в детских учреждениях? Это как сделать доброе дело - отремонтировать выключатель или установить розетку. Если потом кого-то шарахнет, замучаешься отвечать.
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