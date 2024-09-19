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Политика «Мы должны быть готовы заплатить цену за мир»: Генсек НАТО Столтенберг призвал увеличить расходы на оборону. Два процента ВВП уже недостаточно

«Мы должны быть готовы заплатить цену за мир»: Генсек НАТО Столтенберг призвал увеличить расходы на оборону. Два процента ВВП уже недостаточно

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10 комментариев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 19 сентября заявил о необходимости увеличить расходы на оборону. Выступая с речью, приуроченной к окончанию срока его полномочий, он обозначил пять ключевых задач, достижение которых позволило альянсу стать успешнее. Одна из них — увеличение расходов на оборону.

Он напомнил про обещание тратить на оборону в размере 2 % ВВП в каждой стране альянса и назвал «хорошей новостью» то, что это данное 10 лет назад обещание было выполнено.

«Плохая новость в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность. Чтобы достичь согласованных целей, в ближайшие годы странам НАТО придется тратить значительно больше, — заявил Столтенберг и добавил: — Мы должны быть готовы заплатить цену за мир. Чем больше денег, тем сильнее наша оборона, тем эффективнее наше сдерживание».

Между тем, по данным Bloomberg, советники кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа обсуждают идею потребовать от союзников по НАТО тратить 3 % от ВВП на оборону.

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, является генсеком НАТО с 2014 года. 1 октября его сменит в трансатлантическом военном альянсе бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ранее сообщалось, что Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности после февраля 2025 года.

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Йенс Столтенберг НАТО Расходы на оборону Дональд Трамп
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Комментарии
12
AndrewBarsik
1 час
А я знаю фамилию того "врача-реаниматолога", который "вернул жизни" НАТО. Никто не верил, что это возможно, а он всех переиграл и смог.
Заливщик голосовых планок
9 минут
"Два процента" - нищуки! То ли дело у нас - почти семь процентов!
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