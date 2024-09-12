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Политика Politico: действующий генсек НАТО Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности

Politico: действующий генсек НАТО Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности

875
2 комментария

Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности после февраля 2025 года. Об этом 12 сентября пишет издание Politico со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией».

Кристоф Хойсген, занявший руководящую должность только в 2022 году, уйдет с поста председателя, а бывший многолетний председатель Вольфганг Ишингер останется президентом Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности, уточняет издание.

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, является генсеком НАТО с 2014 года. 1 октября его сменит в трансатлантическом военном альянсе бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с февраля 1963 года. Ее неофициальное название — «Давос с пушками».

На 43-й по счету конференции в 2007 году выступил президент России Владимир Путин с так называемой «Мюнхенской речью».

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Комментарии
2
твой отец ля
12 сентября 2024, 18:05
кашерно
Artimenga
12 сентября 2024, 18:10
А что в ЦБ Норвегии Столтенберга уже не хотят брать?
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