ВМС США представили план подготовки к потенциальной войне с Китаем в 2027 году. В документе упоминается и Россия

Начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти представила навигационный план (NAVPLAN) повышения готовности ВМС к потенциальному конфликту с Китаем в 2027 году — времени, когда должна завершиться объявленная Си Цзиньпинем модернизация Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

Помимо подготовки к возможной войне с Китаем план направлен также на усиление долгосрочного преимущества ВМС и ставит целью наращивание робототехники, создание новых командных центров, устранение задержек в обслуживании флота, обучение и привлечение большего числа «игроков на поле боя» и восстановление ключевой инфраструктуры.