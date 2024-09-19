ВМС США представили план подготовки к потенциальной войне с Китаем в 2027 году. В документе упоминается и Россия

Начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти представила навигационный план (NAVPLAN) повышения готовности ВМС к потенциальному конфликту с Китаем в 2027 году — времени, когда должна завершиться объявленная Си Цзиньпинем модернизация Народно-освободительной армии КНР (НОАК).
Помимо подготовки к возможной войне с Китаем план направлен также на усиление долгосрочного преимущества ВМС и ставит целью наращивание робототехники, создание новых командных центров, устранение задержек в обслуживании флота, обучение и привлечение большего числа «игроков на поле боя» и восстановление ключевой инфраструктуры.
Короткой строкой в плане упоминается и Россия, по поводу которой говорится следующее: «Раненая и изолированная Россия остается опасной».
Согласно документу, российско-украинский конфликт «побудил Финляндию и Швецию вступить в НАТО. Однако на поле боя Россия продемонстрировала оперативную выучку, адаптируясь технологически и тактически. Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян укрепили свои связи и активно нацеливаются на США <...> Несмотря на потери на Черном море, российский флот сохраняет боевую мощь на Крайнем Севере и в Атлантике, на Средиземном море, Балтике и северной части Тихого океана. Кремль также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Мы должны продолжать поддерживать надежное сдерживание вместе с союзниками и партнерами в Евроатлантическом регионе».
В начале сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались стратегические учения ВМФ России «Океан-2024», в которых было задействовано более 90 000 человек личного состава и более 400 боевых кораблей. Владимир Путин заявил, что это «самые масштабные учения на море за последние три десятилетия», и в них будут отработаны «самые сложные, приближенные к боевым, задачи», включая отработку защиты против «крупномасштабной агрессии» против России с моря.