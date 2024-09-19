Московский патриархат: в Торопце при атаке ВСУ пострадало 13 храмов

В результате атаки беспилотников в городе Торопец Тверской области повреждены 13 храмов. Об этом сообщает епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя патриарха Кирилла, пишет пресс-служба Московского патриархата в четверг, 19 сентября.

Известно, что у церквей были выбиты окна и двери, а также пострадало внутреннее убранство. Патриарх Кирилл принес слова скорби пострадавшим от взрывов в Торопце и поручил епископу Адриану и другим церковным деятелям епархии помочь местным жителям духовно и морально.

Торопец подвергся массированной атаке беспилотников ночью 18 сентября. После падения обломков БПЛА в городе начался сильный пожар. В больницу попали 13 человек, и власти объявили о частичной эвакуации населения .

Однако позже местным жителям разрешили вернуться домой, сообщив, что все коммунальные службы функционируют и вся инфраструктура работает. О том, как местные жители отреагировали на атаку, можно прочитать в материале «Фонтанки».