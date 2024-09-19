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Происшествия Московский патриархат: в Торопце при атаке ВСУ пострадало 13 храмов

Московский патриархат: в Торопце при атаке ВСУ пострадало 13 храмов

1 490
16 комментариев

В результате атаки беспилотников в городе Торопец Тверской области повреждены 13 храмов. Об этом сообщает епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя патриарха Кирилла, пишет пресс-служба Московского патриархата в четверг, 19 сентября.

Известно, что у церквей были выбиты окна и двери, а также пострадало внутреннее убранство. Патриарх Кирилл принес слова скорби пострадавшим от взрывов в Торопце и поручил епископу Адриану и другим церковным деятелям епархии помочь местным жителям духовно и морально.

Торопец подвергся массированной атаке беспилотников ночью 18 сентября. После падения обломков БПЛА в городе начался сильный пожар. В больницу попали 13 человек, и власти объявили о частичной эвакуации населения.

Однако позже местным жителям разрешили вернуться домой, сообщив, что все коммунальные службы функционируют и вся инфраструктура работает. О том, как местные жители отреагировали на атаку, можно прочитать в материале «Фонтанки».

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Комментарии
17
alexadmin
23 минуты
13 храмов (на 11 тысяч человек) - это все что есть в Торопце. Если пострадали все храмы города, можно сделать предположение, что в равной степени пострадали все городские постройки, включая жилые дома, детские и медицинские учреждения.
VKuser174198221
27 минут
В городе Торопце 11 тысяч населения, на 80 процентов пенсионного и предпенсионного возраста.... на тысячу населения - один храм?
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