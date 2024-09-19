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    Экспертиза одобрила снос сгоревшего неделю назад Sport Palace на Крестовском

    2008
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    Проект сноса здания Sport Palace на Крестовском острове получил положительное заключение госэкспертизы. Это следует из документа от 16 сентября, опубликованного на портале реестра заключений, первым внимание на него обратил портал NSP.RU.

    Заключение было получено через неделю после пожара, при котором сгорело здание.

    Пожар стал финалом долгого конфликта: здание, построенное в 2014 году на территории Приморского парка Победы, признали самостроем, отключили от коммуникаций и опечатали. Инвестор долго пытался бороться в судах и обращал внимание, что комплекс превращается в «заброшку», где хозяйничают вандалы.

    Сносить здание должен был комитет по контролю за имуществом, который для этого заключил контракт с «УК Спрингалд». Однако демонтаж несколько раз откладывался, в том числе потому, что проект разбора конструкции не смог с первого раза получить необходимые согласования.

    После пожара в Sport Palace возбуждено дело о поджоге.

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