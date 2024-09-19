Экспертиза одобрила снос сгоревшего неделю назад Sport Palace на Крестовском

Проект сноса здания Sport Palace на Крестовском острове получил положительное заключение госэкспертизы. Это следует из документа от 16 сентября , опубликованного на портале реестра заключений, первым внимание на него обратил портал NSP.RU.



Заключение было получено через неделю после пожара, при котором сгорело здание.

Пожар стал финалом долгого конфликта: здание, построенное в 2014 году на территории Приморского парка Победы, признали самостроем, отключили от коммуникаций и опечатали. Инвестор долго пытался бороться в судах и обращал внимание, что комплекс превращается в «заброшку», где хозяйничают вандалы.