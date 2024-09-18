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Происшествия Суд арестовал педофила-неудачника, схватившего школьницу на Ворошилова. Он признал вину полностью

Суд арестовал педофила-неудачника, схватившего школьницу на Ворошилова. Он признал вину полностью

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2 комментария

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 39-летнему педофилу-неудачнику, пытавшемуся изнасиловать подростка на улице Ворошилова. Мужчина будет под стражей до 16 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду, 18 сентября.

Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме. Мужчина свою вину признал. Ранее ему было предъявлено обвинение.

Обвиняемый был задержан после нападения на школьницу 16 сентября. В понедельник в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, ее 13-летнюю дочь в лифте настиг неизвестный, на 18-м этаже схватил ее за рюкзак и, угрожая ножом, пытался утащить на черную лестницу. Девочка громко закричала и испугала мужчину, он сбежал. Позже он сам рассказал полицейским, что хотел заняться сексом с незнакомкой, пока не увидел, что она ребенок. «Думал вступить с ней в половую связь. Когда я ее развернул, увидел, что она совсем ребенок, она начала кричать, я испугался и убежал», — поделился педофил-неудачник.

Обвиняемый — уроженец Венгрии с тремя судимостями в прошлом. Две из них — за попытку изнасилования несовершеннолетних.

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Педофил Насильственные действия сексуального характера
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Комментарии
2
280226540
1 час
хорошие такие туристы по Питеру бродят...
ixform
2 часа
ручки тоненькие ножки тоненькие е.. и плачу
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