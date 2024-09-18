Суд арестовал педофила-неудачника, схватившего школьницу на Ворошилова. Он признал вину полностью

Обвиняемый был задержан после нападения на школьницу 16 сентября. В понедельник в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, ее 13-летнюю дочь в лифте настиг неизвестный, на 18-м этаже схватил ее за рюкзак и, угрожая ножом, пытался утащить на черную лестницу. Девочка громко закричала и испугала мужчину, он сбежал. Позже он сам рассказал полицейским, что хотел заняться сексом с незнакомкой, пока не увидел, что она ребенок. «Думал вступить с ней в половую связь. Когда я ее развернул, увидел, что она совсем ребенок, она начала кричать, я испугался и убежал», — поделился педофил-неудачник.

