«Думал вступить с ней в половую связь». Полиция показала педофила-неудачника из Петербурга

Кадры допроса подозреваемого в попытке изнасилования девочки из Невского района показала полиция 18 сентября. В разговоре с оперативниками «детского» отдела уголовного розыска он признался, что хотел заняться сексом с незнакомкой.
«Ехал на автомобиле, увидел девушку. Заехал за ней во двор, пошел за ней, пошел в подъезд, поднялся на этаж. Думал вступить с ней в половую связь. Когда я ее развернул, увидел, что она совсем ребенок, она начала кричать, я испугался и убежал», — рассказал 39-летний фигурант.
МВД России
Уроженец Венгрии уже дважды был судим за аналогичное. В апреле прошлого года он вышел на свободу и снова принялся за старое. Новой жертвой педофила-неудачника стала 13-летняя школьница с улицы Ворошилова. К счастью, мужчина не успел причинить девочке вреда, только напугал.
Устанавливаются иные эпизоды его преступной деятельности, полиция просит читателей «Фонтанки» присмотреться к задержанному.