«Думал вступить с ней в половую связь». Полиция показала педофила-неудачника из Петербурга

Кадры допроса подозреваемого в попытке изнасилования девочки из Невского района показала полиция 18 сентября. В разговоре с оперативниками «детского» отдела уголовного розыска он признался, что хотел заняться сексом с незнакомкой.



«Ехал на автомобиле, увидел девушку. Заехал за ней во двор, пошел за ней, пошел в подъезд, поднялся на этаж. Думал вступить с ней в половую связь. Когда я ее развернул, увидел, что она совсем ребенок, она начала кричать, я испугался и убежал», — рассказал 39-летний фигурант.

