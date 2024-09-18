«Это и правда, и неправда»: Познер назвал сообщения о возвращении на «Первый канал» преувеличением

Журналист и ведущий Владимир Познер подтвердил сообщения о новом сотрудничестве с «Первым каналом», но назвал информацию о возвращении на канал «некоторым преувеличением». Об этом он сказал 18 сентября изданию Lenta.

«Это и правда, и неправда», заявил он, комментируя запуск «нового шоу», о котором сообщали СМИ. Как выяснилось, около полутора лет назад он предложил «Первому каналу» снять документальный фильм о Турции, и предложение «стало как будто интересно».

«Мы снимали этот фильм, он называется «Турецкая тетрадь». Сдали его совсем недавно», рассказал Познер, «и вроде бы они собираются его показывать».