«Это и правда, и неправда»: Познер назвал сообщения о возвращении на «Первый канал» преувеличением

Журналист и ведущий Владимир Познер подтвердил сообщения о новом сотрудничестве с «Первым каналом», но назвал информацию о возвращении на канал «некоторым преувеличением». Об этом он сказал 18 сентября изданию Lenta.
«Это и правда, и неправда», заявил он, комментируя запуск «нового шоу», о котором сообщали СМИ. Как выяснилось, около полутора лет назад он предложил «Первому каналу» снять документальный фильм о Турции, и предложение «стало как будто интересно».
«Мы снимали этот фильм, он называется «Турецкая тетрадь». Сдали его совсем недавно», рассказал Познер, «и вроде бы они собираются его показывать».
Окончательного подтверждения ведущий еще не получал, но и отрицательного ответа — тоже. По его словам, сказать, что он таким образом возвращается на «Первый канал» — «некоторое преувеличение».
«Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем», добавил он.
12 сентября вышло большое интервью Владимира Познера Forbes. Во время беседы Познер рассказал, что за последние два года ему несколько раз поступали предложения по работе от западных СМИ. Однако они выставляли свои условия для начала совместной деятельности: «Условие такое: вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики, причем определенным образом». В ответ на это Познер говорил западным телеканалам: «Это не журналистика. Это совсем другое. Я — нет».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Владимир Познер может критиковать различные «проявления», происходящие в России, однако он остается убежденным патриотом.