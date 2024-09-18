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    Необычно плотные пробки выросли в Петербурге еще до часа пик

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    Плотные пробки на дорогах Петербурга собрались 18 сентября еще до наступления вечернего часа пик. Некоторые магистрали оказались загружены на 9 баллов.

    По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог уже в четыре часа дня составила 5 баллов вместо обычных для этого времени четырех. В ближайший час ожидается, что ситуация останется на том же уровне, а после пяти часов вечера заторы начнут расти.

    Неожиданно плотное движение зафиксировали на Ленинском, Московском, Литейном и Загородном проспектах. Там пробки составили 9 баллов, тогда как обычно в это время бывает 5 баллов. Плотное движение также наблюдается в центре города, на Выборгской, Арсенальной и Свердловской набережных и на Петроградской стороне.

    Напомним, что с 16 и по 20 сентября в центре Петербурга введены ограничения движения в связи с Евразийским женским форумом. О возможных перекрытиях в ближайшие дни также предупреждали на ЗСД.

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