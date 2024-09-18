В Карелии на Беломорканале сел на мель сухогруз

Сухогруз «Нефтерудовоз-2» сел на мель в Карелии при подходе к шлюзу № 11 на Беломорско-Балтийском канале. Об этом 18 сентября сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.
По предварительным данным, при повороте судно вышло за кромку судового хода и средней частью село на мель. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.
Движение по Беломорканалу после аварии, в результате которой была размыта перемычка между шлюзами, возобновилось 7 сентября.
Движение по Беломорканалу было закрыто 29 июля, когда в результате размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами были затоплены поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский». Не менее десяти человек пострадали, трое погибли, в Сегежском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.