«Вообще легко». Дзюба сказал, что может сыграть за сборную России даже пьяным

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что против нынешних соперников сборной России по футболу может сыграть даже пьяным.
«Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — сказал форвард в интервью «Известиям».
При этом Дзюба признал, что все зависит от главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который решает, кто будет играть.
Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.
В августе 2021 года на первый сбор национальной команды под своим руководством Карпин не вызвал Дзюбу. Своё решение новый главный тренер объяснил тем, что Артём находится не в лучшей форме. В марте 2022 года Валерий Карпин сообщил, что Дзюба отказался от выступления за сборную России по семейным обстоятельствам.