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    «Вообще легко». Дзюба сказал, что может сыграть за сборную России даже пьяным

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что против нынешних соперников сборной России по футболу может сыграть даже пьяным.

    «Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — сказал форвард в интервью «Известиям».

    При этом Дзюба признал, что все зависит от главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который решает, кто будет играть.

    Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.

    В августе 2021 года на первый сбор национальной команды под своим руководством Карпин не вызвал Дзюбу. Своё решение новый главный тренер объяснил тем, что Артём находится не в лучшей форме. В марте 2022 года Валерий Карпин сообщил, что Дзюба отказался от выступления за сборную России по семейным обстоятельствам.

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