«Вообще легко». Дзюба сказал, что может сыграть за сборную России даже пьяным

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что против нынешних соперников сборной России по футболу может сыграть даже пьяным.



«Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — сказал форвард в интервью «Известиям».

При этом Дзюба признал, что все зависит от главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который решает, кто будет играть.

Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.

