Семак об отказе Дзюбы выступить за сборную России: Сейчас всем непросто

«Ситуация по нашим травмированным игрокам практически не изменилась. Ловрен продолжает реабилитацию. Он получил вызов в национальную сборную и, надеемся, после этого приедет к нам и будет готов помогать команде. Что касается Димы Чистякова, думаю, всё будет нормально, и он сможет принять участие в матче. Что касается Магомеда Оздоева, то он начинает с сегодняшнего дня тренироваться в общей группе. У Вендела дисквалификация, не сможет принять участие. И заболел Саша Ерохин, он нам тоже, к сожалению, не поможет в следующем матче. Про Одоевского тоже говорили — не готов», — заявил Семак.

Тульский «Арсенал» сенсационно победил «Зенит» в матче первого круга. По словам главного тренера петербуржцев, в том поражении заметны системные ошибки.



«Когда мы много контролируем мяч, большими силами атакуем, конечно, вероятность пропустить быструю контратаку увеличивается. Что и произошло в первом круге. По качеству игры хороший был матч, создали много моментов, но, к сожалению, проиграли, пропустив первыми. Но это футбол, всё бывает. По крайней мере, по качеству первой игры гораздо меньше претензий, чем к другим матчам, где мы даже не уступили, а сыграли вничью», — подчеркнул Семак.



Также он высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который на днях отказался от выступления за сборную России по семейным обстоятельствам. Изначально главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что у Дзюбы родственники на Украине, но сам футболист позже сказал, что его неправильно поняли.



«Нет, на эту тему я с ним не разговаривал. Состояние нормальное, все готовятся к матчу. Понятно, что сейчас, наверное, всем непросто, тем не менее ребята профессионально выполняют свою работу, и мы стараемся делать максимум от нас зависящее, чтобы хорошо играть и побеждать», — добавил Семак.

