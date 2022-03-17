FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Семак об отказе Дзюбы выступить за сборную России: Сейчас всем непросто

4
Печать

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» перед матчем 22 тура чемпионата РПЛ против тульского «Арсенала» рассказал журналистам на базе в Удельном парке о состоянии травмированных игроков. Предматчевая пресс-конференция состоялась 17 марта.

«Ситуация по нашим травмированным игрокам практически не изменилась. Ловрен продолжает реабилитацию. Он получил вызов в национальную сборную и, надеемся, после этого приедет к нам и будет готов помогать команде. Что касается Димы Чистякова, думаю, всё будет нормально, и он сможет принять участие в матче. Что касается Магомеда Оздоева, то он начинает с сегодняшнего дня тренироваться в общей группе. У Вендела дисквалификация, не сможет принять участие. И заболел Саша Ерохин, он нам тоже, к сожалению, не поможет в следующем матче. Про Одоевского тоже говорили — не готов», — заявил Семак.

Тульский «Арсенал» сенсационно победил «Зенит» в матче первого круга. По словам главного тренера петербуржцев, в том поражении заметны системные ошибки.

«Когда мы много контролируем мяч, большими силами атакуем, конечно, вероятность пропустить быструю контратаку увеличивается. Что и произошло в первом круге. По качеству игры хороший был матч, создали много моментов, но, к сожалению, проиграли, пропустив первыми. Но это футбол, всё бывает. По крайней мере, по качеству первой игры гораздо меньше претензий, чем к другим матчам, где мы даже не уступили, а сыграли вничью», — подчеркнул Семак.

Также он высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который на днях отказался от выступления за сборную России по семейным обстоятельствам. Изначально главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что у Дзюбы родственники на Украине, но сам футболист позже сказал, что его неправильно поняли.

«Нет, на эту тему я с ним не разговаривал. Состояние нормальное, все готовятся к матчу. Понятно, что сейчас, наверное, всем непросто, тем не менее ребята профессионально выполняют свою работу, и мы стараемся делать максимум от нас зависящее, чтобы хорошо играть и побеждать», — добавил Семак.

Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 19 марта. Начало игры в 19:30. «Зенит» занимает первое место в чемпионате (45 очков, 13 побед, 6 ничьих и 3 поражения). «Арсенал» идет на 14-й строчке (20 очков, 5 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Pilat
Не просто?
Огласите пожалуйста гонорар Дзюбы.
Не просто ему.....
Он реально думает, что мы это забудем?
Потому что он умеет пинать мячик?
264653831
а где сборная выступать будет?
VKuser54628618
Дзюбе РЕСПЕКТ!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний