Суррогатное материнство, хоррор-игры и цветочная композиция «Патриотизм». Как написать диплом по заказу правительства и получить 30 тысяч рублей

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Уже через полгода десяток тысяч студентов выпускного курса ждет безысходное — защита дипломов. И хотя в ряде вузов ВКР (выпускную квалификационную работу) официально разрешили писать с помощью ИИ и Chat GPT, выпускники все еще делают кассу всевозможным сервисам по написанию курсовых и дипломных работ. Но мало кто знает, что на ВКР в Петербурге можно и заработать. Только делать его надо по заказу правительства. Тем больше сотни — от всевозможных коммунальных проблем до суррогатного материнства и проблемы хоррор-игр.



Конкурс на соискание премий правительства города за выполнение дипломных проектов существует уже 21 год. Устроен он следующим образом: органы исполнительной власти предлагают темы ВКР, комитет по науке и высшей школе собирает их в кучу и объявляет конкурс. Студенты эти темы могут подхватить и поучаствовать, из требований — профиль образования должен соответствовать выбранному проекту, а сам выпускник должен отличаться усердностью и хорошими отметками. Если в зачетке есть хотя бы одна тройка, то к участию его не допустят.



В прошлом году определили 78 победителей, из которых 11 — выпускники СПбГЭУ, 10 — Политеха, 9 — ГУАПа и еще 8 — РАНХиГСа. Они получили по 16 тысяч рублей. В этом году ставки выросли — теперь за диплом по заданию администраций районов и комитетов можно получить 30 тысяч. А это, на секундочку, средняя по Петербургу стипендия студента-бюджетника за год.

В этом году заказчики подготовили 141 тему диплома. Список любопытен как минимум потому, что по темам ВКР, как и по числу мест для целевиков в вузах и колледжах от комитетов, можно судить о реальных потребностях города. «Фонтанка» изучила, чем обеспокоены ведомства и по каким направлениям готовы привлекать помощь совсем юных специалистов.



Из районов самым активным и спортивным оказался Красногвардейский, который запросил у студентов разработку концепции физкультурно-массового мероприятия, 3D тур по спортивным учреждениям и биографический фильм о спортивной школе. Пять тем подготовили в Петроградском районе, в основном связанных со школьным образованием. Но есть и любопытная: «Особенности влияния современных компьютерных хоррор-игр и их персонажей на психику детей дошкольного возраста». Нужно оценить, насколько страшные игры калечат психику детей и разработать рекомендации для педагогов или родителей — как малолетних от ужасов уберечь.



Жилком предлагает студентам заняться реформой жилищно-коммунального хозяйства и прикинуть режим работы дворников и трактористов. Среди девяти тем от комитета нашлась и по-настоящему творческая — продумать, каким может быть городской музей ЖКХ. Экономистам комитет государственного финансового контроля предлагает, например, усовершенствовать процесс контроля за исполнением бюджета.

Заморочились и в комитете по благоустройству — целых 16 тем проектов. Можно придумать, как и где высаживать цветы в различных районах города или подготовить четыре тематических композиции на выбор: «Инновации и технологии», «История Санкт-Петербурга», «Семья и любовь» и «Патриотизм». Да, любовь, семью, патриотизм и технологии нужно выразить цветами — с расчетами количества посадочного материала и с учетом ветра, уровня влажности и освещенности, чтобы композиция не завяла раньше времени.



КГИОП предлагает заняться судьбой памятников, бороться с вандализмом и наконец-то разобраться с реставрацией «Красного треугольника». А еще — сохранять наследие окраин и исторические кладбища.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния предлагает тему, учитывая все новые и новые запреты чиновников, почти провокационную — «Правовое регулирование государственной регистрации рождения детей, рожденных с применением суррогатного материнства».



Комитет по информатизации и связи дал задание изучить, как на работу органов госуправления может повлиять внедрение программных роботов и как защитить молодежь от вовлечения в экстремистскую деятельность. Еще из вариантов от городских комитетов — социальная интеграция детей-мигрантов в школах, коррупция в муниципалитетах и потенциал кадров из Петербурга для работы в Арктике.



Комтранс призывает выпускников бороться не с электросамокатами, а с пробками и несовершенствами транспортной инфраструктуры. А еще — нарисовать чертеж моста на набережной Черной речки и подготовить проекты капитального ремонта Рубежного путепровода и реконструкции временного укрепления Северной набережной Каменного острова. Управление социального питания выдало задание сражаться с детьми-малоежками и разработать индекс «несъедаемости» еды в школах и детских садах. За ее качеством следить не предлагают — особенно дотошные могут присмотреться к молоку от российских производителей и к питьевой воде.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

