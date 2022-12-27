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    В России новый закон о суррогатном материнстве. Кому это теперь будет недоступно? Объясняет главврач

    Под ударом в том числе оказались онкобольные женщины

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    Гинеколог Елена Маясина объяснила, кому теперь будет недоступна программа суррогатного материнства
    Гинеколог Елена Маясина объяснила, кому теперь будет недоступна программа суррогатного материнстваКоллаж: Елена Маясина, Филипп Сапегин / E1.RU
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    Под ударом в том числе оказались онкобольные женщины.

    В Петербурге ежегодно рождается около 300 детей в рамках программ суррогатного материнства, рассказывала детский омбудсмен Анна Митянина. В городе работает сразу несколько частных клиник, так или иначе работающих с этой темой.

    Объявления о поиске суррогатных матерей для вынашивания ребенка — в открытом доступе в интернете. Цены — от 600 тысяч рублей и где-то уходят за миллион. Это не что-то подпольное, суррогатное материнство находится в правовом поле. В какой-то мере новый закон — положительное явление для этого сектора репродуктивного рынка, так как позволяет четко определить границы дозволенного и относительно внятно объясняет порядок этой процедуры.

    Тем не менее обывателю кажется, что тема суррогатного материнства окутана тайной, ведь мы так редко встречаемся с подобным в обычной жизни. Но на самом деле для кого-то это единственная возможность родить здорового ребенка.

    В закон о суррогатном материнстве внесли изменения. О важных переменах рассказала гинеколог, репродуктолог, к. м. н., главный врач Клинического института репродуктивной медицины Елена Маясина.

    Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет не более шести месяцев с момента обращения пациентов в медицинскую организацию по поводу бесплодия.

    Что нового?

    • Проведение программы суррогатного материнства возможно только для супружеских пар или одиноких женщин, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям;
    • право на применение ВРТ в виде суррогатного материнства не распространяется на мужчину и женщину, которые не состоят в браке, то есть обязателен зарегистрированный брак;
    • ребенок, который рожден на территории Российской Федерации суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению;
    • суррогатная мать должна иметь гражданство РФ;
    • родители теперь обозначаются как генетические родители (раньше были «биологическими»);
    • один из потенциальных родителей (генетическая мать или генетический отец) или оба потенциальных родителя (генетическая мать и генетический отец) либо одинокая женщина (генетическая мать) должны иметь гражданство Российской Федерации.
    Теперь иностранцам нельзя приезжать в Россию на программу суррогатного материнства
    Теперь иностранцам нельзя приезжать в Россию на программу суррогатного материнстваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Если коротко:

    • только для пар, состоящих в зарегистрированном браке или одиноких женщин;
    • суррогатная мама и хотя бы один из родителей должны быть гражданами РФ;
    • для получения эмбрионов применяется генетический материал супружеской пары / одинокой женщины;
    • пары, не имеющие гражданства РФ, не могут воспользоваться программой суррогатного материнства.

    Закон вступил в силу 19 декабря этого года.

    Елена Маясина рассказала, что в доковидные времена в Россию приезжало много пар из Китая
    Елена Маясина рассказала, что в доковидные времена в Россию приезжало много пар из КитаяФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Кому теперь это недоступно?

    Иностранцам

    — В Россию приезжали иностранные супружеские пары, чтобы реализовать программу суррогатного материнства, потому что в некоторых странах это запрещено, в частности в Китае. Было достаточно пар в доковидные времена, — рассказала Елена Маясина. — Это было развитое направление для тех пар, которые не могут выносить ребенка. А в Китае эта проблема актуальна, так как одно время у них было разрешено прерывание беременности на поздних сроках, до 20 недель, и были прерывания с тяжелыми повреждениями матки. Чаще всего они ездили в Москву и Питер. Есть агентства, которые занимаются подбором суррогатных мам, этот закон существенно их коснется. В Екатеринбурге тоже были иностранные пациенты, но это не основной объем работы клиник ВРТ.

    Онкобольным

    — Что касается запрета на донорские программы, на использование донорского материала, этот вопрос крайне актуален для пациентов с онкологическими заболеваниями, когда мы не можем проводить стимуляцию яичников и женщина не может вынашивать ребенка, у нее уже нет возможности получить свой генетический материал. Тогда мы прибегали к программе донорской яйцеклетки, оплодотворяли спермой мужа и переносили эмбрион суррогатной маме, — объясняет эксперт. — На данный момент в законе потенциальные родители обозначены как генетические. Для этих пар пока, если не будет никаких дополнений и разъяснений, такой способ рождения ребенка закрыт. Это наиболее значимые изменения.

    Теперь все, кто рожает ребенка при помощи суррогатной мамы, должны быть гражданами РФ
    Теперь все, кто рожает ребенка при помощи суррогатной мамы, должны быть гражданами РФФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    У кого нет гражданства РФ

    — Требования к суррогатным мамам в законе почти не изменились, единственное новое требование — чтобы суррогатная мама была гражданкой РФ, — объяснила Елена Маясина. — Клиники ВРТ работают по приказу 803Н Минздрава РФ. Суррогатной мамой может быть женщина от 20 до 35 лет, которая прошла необходимое обследование, не имеет значимых соматических и психиатрических заболеваний, у которой есть ребенок. Наличие собственного ребенка является обязательным условием. Если женщина не рожала, она не может быть суррогатной мамой.

    Как часто обращаются к суррогатным мамам в регионе



    — Практически все клиники работают в системе ОМС и проводят базовые программы ЭКО для пациентов с бесплодием, программа суррогатного материнства не занимает значимого объема работы. В нашей клинике 7–8% программ проводятся суррогатными мамами. Мы придерживаемся буквы закона и проводим переносы строго по медицинским показаниям, а их не так много, — рассказала репродуктолог.

    Гинеколог Елена Маясина считает, что пока что закон несправедлив для пар, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было бы единственным шансом на рождение здорового ребенка. Например, если у матери онкология.
    Гинеколог Елена Маясина считает, что пока что закон несправедлив для пар, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было бы единственным шансом на рождение здорового ребенка. Например, если у матери онкология.Елена Маясина
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    Личное отношение врача

    — Мне больше всего в этой ситуации жаль, что люди, которые принимают законы, не работают в этой теме, — рассказала Елена Маясина. — Очень жаль те пары, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было единственным шансом на рождение здорового ребенка, причем в семье, которая бы очень ждала его. Но пока законодательство поставило на этом крест.

    Суррогатная мама — это женщина, которая вынашивает генетически не своего ребенка. Она, грубо говоря, просто предоставляет свою матку. Раньше был допустим вариант, когда используются яйцеклетка и сперма супругов, которые страдают бесплодием и не могут вынашивать беременность. Например, у женщины после тяжелых родов удалена матка, и у такой пары есть только один вариант — суррогатное материнство. Второй вариант до закона был, когда специалисты брали донорские яйцеклетки, сперму мужа и делали перенос суррогатной маме. Сейчас этот вариант недоступен.

    Третий вариант — яйцеклетки женщины и сперма донора. Это приемлемо для одиноких женщин, у которых нет возможности вынашивать беременность: допустим, нет матки и нет партнера. Это на сегодняшний день приемлемо. Еще важно, что суррогатная мать не может вынашивать ребенка, если она донор яйцеклетки. Иначе генетически это будет ее ребенок.

    Ранее мы рассказывали, как в России устроен бизнес суррогатного материнства.

    Шесть лет назад суд в Москве отказался регистрировать ребенка за генетическими родителями. По словам юриста, по стране такие неоднозначные случаи тоже были. Роман Петров лично помогал оформлять отцовство на ребенка, который был рожден с помощью заместительного вынашивания. Суд оставил малыша с папой.

    Гинеколог Елена Маясина объяснила, кому теперь будет недоступна программа суррогатного материнства
    Гинеколог Елена Маясина объяснила, кому теперь будет недоступна программа суррогатного материнстваКоллаж: Елена Маясина, Филипп Сапегин / E1.RU
    Теперь иностранцам нельзя приезжать в Россию на программу суррогатного материнства
    Теперь иностранцам нельзя приезжать в Россию на программу суррогатного материнстваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Елена Маясина рассказала, что в доковидные времена в Россию приезжало много пар из Китая
    Елена Маясина рассказала, что в доковидные времена в Россию приезжало много пар из КитаяФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Теперь все, кто рожает ребенка при помощи суррогатной мамы, должны быть гражданами РФ
    Теперь все, кто рожает ребенка при помощи суррогатной мамы, должны быть гражданами РФФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Гинеколог Елена Маясина считает, что пока что закон несправедлив для пар, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было бы единственным шансом на рождение здорового ребенка. Например, если у матери онкология.
    Гинеколог Елена Маясина считает, что пока что закон несправедлив для пар, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было бы единственным шансом на рождение здорового ребенка. Например, если у матери онкология.Елена Маясина

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