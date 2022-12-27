В России новый закон о суррогатном материнстве. Кому это теперь будет недоступно? Объясняет главврач

Гинеколог Елена Маясина объяснила, кому теперь будет недоступна программа суррогатного материнства Коллаж: Елена Маясина, Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





Под ударом в том числе оказались онкобольные женщины.

В Петербурге ежегодно рождается около 300 детей в рамках программ суррогатного материнства, рассказывала детский омбудсмен Анна Митянина. В городе работает сразу несколько частных клиник, так или иначе работающих с этой темой.



Объявления о поиске суррогатных матерей для вынашивания ребенка — в открытом доступе в интернете. Цены — от 600 тысяч рублей и где-то уходят за миллион. Это не что-то подпольное, суррогатное материнство находится в правовом поле. В какой-то мере новый закон — положительное явление для этого сектора репродуктивного рынка, так как позволяет четко определить границы дозволенного и относительно внятно объясняет порядок этой процедуры.



Тем не менее обывателю кажется, что тема суррогатного материнства окутана тайной, ведь мы так редко встречаемся с подобным в обычной жизни. Но на самом деле для кого-то это единственная возможность родить здорового ребенка.



В закон о суррогатном материнстве внесли изменения. О важных переменах рассказала гинеколог, репродуктолог, к. м. н. , главный врач Клинического института репродуктивной медицины Елена Маясина. Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет не более шести месяцев с момента обращения пациентов в медицинскую организацию по поводу бесплодия.

Что нового? Проведение программы суррогатного материнства возможно только для супружеских пар или одиноких женщин, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям; право на применение ВРТ в виде суррогатного материнства не распространяется на мужчину и женщину, которые не состоят в браке, то есть обязателен зарегистрированный брак; ребенок, который рожден на территории Российской Федерации суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению; суррогатная мать должна иметь гражданство РФ; родители теперь обозначаются как генетические родители (раньше были «биологическими»); один из потенциальных родителей (генетическая мать или генетический отец) или оба потенциальных родителя (генетическая мать и генетический отец) либо одинокая женщина (генетическая мать) должны иметь гражданство Российской Федерации.

Теперь иностранцам нельзя приезжать в Россию на программу суррогатного материнства Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Если коротко: только для пар, состоящих в зарегистрированном браке или одиноких женщин; суррогатная мама и хотя бы один из родителей должны быть гражданами РФ; для получения эмбрионов применяется генетический материал супружеской пары / одинокой женщины; пары, не имеющие гражданства РФ, не могут воспользоваться программой суррогатного материнства.

Закон вступил в силу 19 декабря этого года.

Елена Маясина рассказала, что в доковидные времена в Россию приезжало много пар из Китая Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Кому теперь это недоступно? Иностранцам — В Россию приезжали иностранные супружеские пары, чтобы реализовать программу суррогатного материнства, потому что в некоторых странах это запрещено, в частности в Китае. Было достаточно пар в доковидные времена, — рассказала Елена Маясина. — Это было развитое направление для тех пар, которые не могут выносить ребенка. А в Китае эта проблема актуальна, так как одно время у них было разрешено прерывание беременности на поздних сроках, до 20 недель, и были прерывания с тяжелыми повреждениями матки. Чаще всего они ездили в Москву и Питер. Есть агентства, которые занимаются подбором суррогатных мам, этот закон существенно их коснется. В Екатеринбурге тоже были иностранные пациенты, но это не основной объем работы клиник ВРТ.

Онкобольным — Что касается запрета на донорские программы, на использование донорского материала, этот вопрос крайне актуален для пациентов с онкологическими заболеваниями, когда мы не можем проводить стимуляцию яичников и женщина не может вынашивать ребенка, у нее уже нет возможности получить свой генетический материал. Тогда мы прибегали к программе донорской яйцеклетки, оплодотворяли спермой мужа и переносили эмбрион суррогатной маме, — объясняет эксперт. — На данный момент в законе потенциальные родители обозначены как генетические. Для этих пар пока, если не будет никаких дополнений и разъяснений, такой способ рождения ребенка закрыт. Это наиболее значимые изменения.

Теперь все, кто рожает ребенка при помощи суррогатной мамы, должны быть гражданами РФ Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





У кого нет гражданства РФ — Требования к суррогатным мамам в законе почти не изменились, единственное новое требование — чтобы суррогатная мама была гражданкой РФ, — объяснила Елена Маясина. — Клиники ВРТ работают по приказу 803Н Минздрава РФ. Суррогатной мамой может быть женщина от 20 до 35 лет, которая прошла необходимое обследование, не имеет значимых соматических и психиатрических заболеваний, у которой есть ребенок. Наличие собственного ребенка является обязательным условием. Если женщина не рожала, она не может быть суррогатной мамой.

Как часто обращаются к суррогатным мамам в регионе



— Практически все клиники работают в системе ОМС и проводят базовые программы ЭКО для пациентов с бесплодием, программа суррогатного материнства не занимает значимого объема работы. В нашей клинике 7–8% программ проводятся суррогатными мамами. Мы придерживаемся буквы закона и проводим переносы строго по медицинским показаниям, а их не так много, — рассказала репродуктолог.

Гинеколог Елена Маясина считает, что пока что закон несправедлив для пар, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было бы единственным шансом на рождение здорового ребенка. Например, если у матери онкология. Елена Маясина Поделиться Поделиться





Личное отношение врача — Мне больше всего в этой ситуации жаль, что люди, которые принимают законы, не работают в этой теме, — рассказала Елена Маясина. — Очень жаль те пары, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было единственным шансом на рождение здорового ребенка, причем в семье, которая бы очень ждала его. Но пока законодательство поставило на этом крест.

Суррогатная мама — это женщина, которая вынашивает генетически не своего ребенка. Она, грубо говоря, просто предоставляет свою матку. Раньше был допустим вариант, когда используются яйцеклетка и сперма супругов, которые страдают бесплодием и не могут вынашивать беременность. Например, у женщины после тяжелых родов удалена матка, и у такой пары есть только один вариант — суррогатное материнство. Второй вариант до закона был, когда специалисты брали донорские яйцеклетки, сперму мужа и делали перенос суррогатной маме. Сейчас этот вариант недоступен.

Третий вариант — яйцеклетки женщины и сперма донора. Это приемлемо для одиноких женщин, у которых нет возможности вынашивать беременность: допустим, нет матки и нет партнера. Это на сегодняшний день приемлемо. Еще важно, что суррогатная мать не может вынашивать ребенка, если она донор яйцеклетки. Иначе генетически это будет ее ребенок.

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