«Искренне раскаиваюсь». Суд отправил к семье больного и социально ответственного владельца ГК «Монолит»

Суд в Петербурге второй раз за четыре года отказал в отправке в СИЗО по одному и тому же делу одного и того же человека. Директор ГК «Монолит» Игорь Константинов будет дожидаться приговора дома.



О решении сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 сентября. Константинова, как писала «Фонтанка», два дня назад задержали в Пулково после его возвращения из Таиланда. Суду он сообщил, что жил в Бангкоке не ради климата и супа том-ям, а из-за лучшей медицины. У обвиняемого проблемы с пищеварительной системой.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие, как и четыре года назад, просило отправить его в СИЗО, но суд снова отказал, хотя на этот раз был жестче и браслет на ногу бизнесмену наденут.



Сам же он просил дать возможность быть с семьей и продолжить делать добрые дела. У него любимая жена, трое несовершеннолетних детей и престарелые родители. Отметил он и то, что руководит крупным предприятием и без него все начнет разваливаться. По его словам, «Монолит» это социально ответственный бизнес. «С самого начала мы поддерживали наши воинские подразделения, покупали оборудование по их просьбам», — сказал Константинов и добавил, что «Монолит» поддерживал еще и интернат.

Что касается обвинения, то фигурант сообщил суду, что искренне раскаивается.

1 из 2 Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Константинова повторно привлекают за организацию избиения конкурента. Коммерческого директора компании «ГК Беатон» Сергея Китуничева избили арматурой возле его дома в январе 2020 года. Обошлось вредом здоровью средней тяжести. Исполнители были найдены и приговорены условно. На Константинова дали показания, но он все отрицал и указывал на происки конкурентов. Суд ограничил его запретом определенных действий. Затем Константинова вывели из-под преследования, но ненадолго. Следователю, написавшему этот документ, пришлось писать рапорт об увольнении. Константинов уехал за границу. Преследование было возобновлено, и его объявили в розыск.