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Общество Боевые действия «Прошу отнестись с пониманием». В Курской области эвакуируют жителей двух приграничных районов

«Прошу отнестись с пониманием». В Курской области эвакуируют жителей двух приграничных районов

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42 комментария

В Курской области, где продолжаются бои с ВСУ, эвакуируют жителей приграничных Рыльского и Хомутовского районов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале в понедельник, 16 сентября.

Решение об обязательной эвакуации в целях обеспечения безопасности местных жителей принял оперштаб Курской области. Отмечается, что населенные пункты Рыльского и Хомутовского районов располагаются в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.

Эвакуацией населения займутся правоохранители, сотрудники администраций и дружинники центра «Патриот».

«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — сообщил Смирнов.

В конце августа пресс-секретарь на тот момент врио губернатора региона Ирина Толмачева заявила, что по поручению Смирнова и в связи с режимами КТО и ЧС с территории девяти районов Курской области эвакуировано более 121 тысячи человек.

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области — поселения Успеновка и Борки. 12 сентября стало известно об освобождении 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

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Комментарии
42
Snow*
16 сентября 2024, 16:25
1. мы наступаем 2. мы освобождаем от ВСУ село за селом 3. ВСУ повсюду отступают 4. Эвакуируем жителей еще двух приграничных районов. Найди в этом списке один не вполне логичный пункт.
Заливщик голосовых планок
16 сентября 2024, 15:49
Так выдавили-жэж! Освободили! И ваще, не допустили! Сегодня, кстати, опять!
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