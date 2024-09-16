«Прошу отнестись с пониманием». В Курской области эвакуируют жителей двух приграничных районов

В Курской области, где продолжаются бои с ВСУ, эвакуируют жителей приграничных Рыльского и Хомутовского районов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале в понедельник, 16 сентября.



Решение об обязательной эвакуации в целях обеспечения безопасности местных жителей принял оперштаб Курской области. Отмечается, что населенные пункты Рыльского и Хомутовского районов располагаются в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.

Эвакуацией населения займутся правоохранители, сотрудники администраций и дружинники центра «Патриот».

«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — сообщил Смирнов.

В конце августа пресс-секретарь на тот момент врио губернатора региона Ирина Толмачева заявила, что по поручению Смирнова и в связи с режимами КТО и ЧС с территории девяти районов Курской области эвакуировано более 121 тысячи человек.

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области — поселения Успеновка и Борки. 12 сентября стало известно об освобождении 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.