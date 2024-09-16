Убийцу аспиранта из Африки в Екатеринбурге приговорили к колонии

Убийство произошло ранним утром 18 августа 2023 года. В «Бургер кинге» на улице Малышева в Екатеринбурге между Фоминым и 32-летним Франсуа Нджелассили из Габона произошел конфликт. По версии следствия, в драку словесную ссору перевел Фомин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет «Ъ», причиной конфликта стало то, что Нджелассили послал воздушный поцелуй его подруге.

Суд признал Данила Фомина виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает 16 сентября «КоммерсантЪ-Урал» . Молодого человека приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор молодому человеку за драку со смертельным исходом летом прошлого года. Его нож оборвал жизнь темнокожего аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ).

В ходе драки Фомин ударил аспиранта ножом в грудь, попав в жизненно важные органы. Раненого госпитализировали, но в больнице он скончался. По информации издания, подсудимый вину не признал. Ранее, когда ему избирали меру пресечения, сообщалось об обратном. Родители молодого человека озвучивали другую версию случившегося.

Свидетелями драки стали двое сотрудников ДПС, но ничего не предприняли. Позже по этому факту возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.