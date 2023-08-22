ГИБДД проверяет информацию, что в Екатеринбурге аспиранта-африканца зарезали на глазах у полиции

Издание E1.RU со ссылкой на источник утверждает, что драку, в которой был убит аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, наблюдал экипаж ДПС. Как сказано в публикации от 22 августа, к инспекторам несколько подходили очевидцы и просили вмешаться, но сотрудники сначала не отнеслись серьезно к ситуации, а подошли только тогда, когда уроженец Габона был уже мертв.

«Изъяли видеорегистраторы, на которых увидели, как два полицейских сидят в служебной машине и комментируют драку, кто кого бьет. Они подошли, только когда африканца уже ударили ножом. Сейчас служба собственной безопасности проводит служебную проверку. При неблагоприятном исходе им грозит уголовное дело», — цитирует E1.RU свой источник.

