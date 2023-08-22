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    ГИБДД проверяет информацию, что в Екатеринбурге аспиранта-африканца зарезали на глазах у полиции

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    Издание E1.RU со ссылкой на источник утверждает, что драку, в которой был убит аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, наблюдал экипаж ДПС. Как сказано в публикации от 22 августа, к инспекторам несколько подходили очевидцы и просили вмешаться, но сотрудники сначала не отнеслись серьезно к ситуации, а подошли только тогда, когда уроженец Габона был уже мертв.

    «Изъяли видеорегистраторы, на которых увидели, как два полицейских сидят в служебной машине и комментируют драку, кто кого бьет. Они подошли, только когда африканца уже ударили ножом. Сейчас служба собственной безопасности проводит служебную проверку. При неблагоприятном исходе им грозит уголовное дело», — цитирует E1.RU свой источник.

    В ГИБДД заявили, что проверяют эту информацию. «Соответствует ли данная информация действительности, сейчас проверяется специалистами», — сообщили в управлении по Свердловской области.

    Об убийстве 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Нджелассили из Габона стало известно в пятницу, 18 августа. Его ударили ножом в «Бургер кинге». Известно, что погибший был инженером-исследователем. В 2019 году он разработал предложения по интернационализации национальных валют африканских стран. Тогда же он получил звание «Иностранный студент года».

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    Екатеринбург
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