«Сказали: "О, смотри, негр, давай его чирканем"». В Екатеринбурге убили аспиранта из Африки

В Екатеринбурге
«Мы вместе отдыхали в клубе, потом мы уехали домой, и буквально через полчаса его зарезали. Как говорили его друзья, подошли два быдла, сказали: "О, смотри, негр, давай его чирканем" — и ударили ножом», — рассказала знакомая Франсуа журналистам.
По информации E1, парню стали оказывать первую помощь на месте. Медики увозили аспиранта еще живым.
Полиция и следком никаких комментариев пока не дают. Смерть студента подтвердили в УрФУ. Университет выразил соболезнования родным и близким.
Известно, что погибший был инженером-исследователем. В 2019 году он разработал предложения по интернационализации национальных валют африканских стран. Тогда же он получил звание «Иностранный студент года».