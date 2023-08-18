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    «Сказали: "О, смотри, негр, давай его чирканем"». В Екатеринбурге убили аспиранта из Африки

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    В Екатеринбурге 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили из Габона ударили ножом в «Бургер кинге». Об этом 18 августа сообщил Е1.

    Фото: скриншот из видео / читатель E1.RU
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    «Мы вместе отдыхали в клубе, потом мы уехали домой, и буквально через полчаса его зарезали. Как говорили его друзья, подошли два быдла, сказали: "О, смотри, негр, давай его чирканем" — и ударили ножом», — рассказала знакомая Франсуа журналистам.

    По информации E1, парню стали оказывать первую помощь на месте. Медики увозили аспиранта еще живым.

    Франсуа Нджелассили
    Франсуа НджелассилиФото: кадр из видео / MOBekm / YouTube
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    Полиция и следком никаких комментариев пока не дают. Смерть студента подтвердили в УрФУ. Университет выразил соболезнования родным и близким.

    Известно, что погибший был инженером-исследователем. В 2019 году он разработал предложения по интернационализации национальных валют африканских стран. Тогда же он получил звание «Иностранный студент года».

    Фото: скриншот из видео / читатель E1.RU
    Франсуа Нджелассили
    Франсуа НджелассилиФото: кадр из видео / MOBekm / YouTube

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    ЕкатеринбургУбийство
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