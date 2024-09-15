Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

ю-з.

 768мм 91%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Тусовка у Дворцового
Насколько подорожают авто
Проект «Образование»
Ставка 19%, сколько еще можно?
Участники СВО в школе
Записки из Мурино
Мессенджер для чиновников
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «Невскую мануфактуру» тушили больше четырех часов. На «Красном треугольники» справились быстрее

«Невскую мануфактуру» тушили больше четырех часов. На «Красном треугольники» справились быстрее

1 739
5 комментариев

Пожар в здании «Невской мануфактуры» тушили больше четырех часов. В доме 50 по Октябрьской набережной горели 80 «квадратов», сообщает 15 сентября ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в «Невской мануфактуре» поступило в 16:14. В четырехэтажном здании огнем были охвачены 80 квадратных метров на четвертом этаже.

В 20:29 пожар ликвидирован силами 25 человек и 5 единиц техники.

Одновременно с этим в городе тушили пожар в здании «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, где в четырехэтажном здании в 15:00 загорелись четыре «квадрата» на последнем этаже. Огонь потушили в 17:03, на месте работали 12 человек и три единицы техники.

Ранее мощнейший пожар на «Невской мануфактуре» произошел в апреле 2021 года, пожар смогли ликвидировать лишь спустя пять дней. Один сотрудник МЧС погиб.

«Красный треугольник» горит с завидной частотой. В последний раз на территории завода тушили мойку.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Vikilein
15 сентября 2024, 22:04
Заголовок исправьте, безграмотные.
почти бросил..)
15 сентября 2024, 22:35
Раз треугольники такие шустрые, надо было им и мануфактуру тушить..)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Новости компаний
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
Новости компаний
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметило день рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00