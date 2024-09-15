«Невскую мануфактуру» тушили больше четырех часов. На «Красном треугольники» справились быстрее

Пожар в здании «Невской мануфактуры» тушили больше четырех часов. В доме 50 по Октябрьской набережной горели 80 «квадратов», сообщает 15 сентября ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в «Невской мануфактуре» поступило в 16:14. В четырехэтажном здании огнем были охвачены 80 квадратных метров на четвертом этаже.

Одновременно с этим в городе тушили пожар в здании «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, где в четырехэтажном здании в 15:00 загорелись четыре «квадрата» на последнем этаже. Огонь потушили в 17:03, на месте работали 12 человек и три единицы техники.

