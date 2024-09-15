«Невскую мануфактуру» тушили больше четырех часов. На «Красном треугольники» справились быстрее

Пожар в здании «Невской мануфактуры» тушили больше четырех часов. В доме 50 по Октябрьской набережной горели 80 «квадратов», сообщает 15 сентября ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в «Невской мануфактуре» поступило в 16:14. В четырехэтажном здании огнем были охвачены 80 квадратных метров на четвертом этаже.
В 20:29 пожар ликвидирован силами 25 человек и 5 единиц техники.
Одновременно с этим в городе тушили пожар в здании «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, где в четырехэтажном здании в 15:00 загорелись четыре «квадрата» на последнем этаже. Огонь потушили в 17:03, на месте работали 12 человек и три единицы техники.
Ранее мощнейший пожар на «Невской мануфактуре» произошел в апреле 2021 года, пожар смогли ликвидировать лишь спустя пять дней. Один сотрудник МЧС погиб.
«Красный треугольник» горит с завидной частотой. В последний раз на территории завода тушили мойку.
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