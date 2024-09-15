Легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт-Петербург» перекроет часть улиц в городе

Улицы в нескольких районах Петербурга перекрывают утром 15 сентября. В городе проходит легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт-Петербург».



Проезжую часть будут перекрывать по маршруту спортсменов из Пушкина до Дворцовой площади. Подробнее со списком можно познакомиться здесь.



Также на сутки в некоторых местах, в том числе в Пушкине, будет запрещена парковка. Подробнее по ссылке.

