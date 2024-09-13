Бегуны перекроют улицы Петербурга от Пушкина до Дворцовой

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт-Петербург» потеснит водителей в центре и на юге города в воскресенье, 15 сентября. А на следующей неделе с ограничениями и перекрытиями пройдет Евразийский женский форум. Как сообщает 13 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, для проведения 97-го легкоатлетического пробега «Пушкин — Санкт‑Петербург» 15 сентября перекроют движение транспорта:

с 7:00 до 9:45 — по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до площади Египетские ворота и от площади Египетские ворота до Детскосельского бульвара, а также на самой площади Египетские ворота;

с 7:00 до 10:30 — по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до Пулковского шоссе и съезду с Сарицкой улицы на Петербургское шоссе;

с 7:00 до 12:45 — по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до набережной Фонтанки и съезду с нечетной стороны набережной Обводного канала на Московский;

с 7:00 до 15:00 — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

с 7:15 до 10:00 — по Бассейной улице от улицы Победы до Московского проспекта;

с 8:00 до 13:00 — по набережной Фонтанки от Московского проспекта до площади Ломоносова (с сохранением проезда на перекрестках с Гороховой и площадью Ломоносова), улице Зодчего Росси в направлении от площади Ломоносова до площади Островского, площади Островского вдоль дома 6 (между Екатерининским сквером и Аничковым садом до Невского проспекта с сохранением доступа к городской автостоянке);

с 8:00 до 13:30 — по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

с 8:00 до 14:00 — по Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта в направлении к Сенатской площади и от Сенатской площади до дома 1 по Вознесенскому проспекту, по Исаакиевской площади вдоль дома 4, Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы и Конногвардейскому бульвару;

с 8:30 до 13:45 — по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;

с 8:30 до 15:00 — по Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста и Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;

с 8:45 до 9:30 — по четной стороне Московского проспекта от улицы Фрунзе до Кузнецовской улицы;

с 8:55 до 15:00 — по Адмиралтейскому проезду, Адмиралтейской набережной, Черноморскому, Керченскому и Азовскому переулкам;

с 9:10 до 14:45 — по Сенатской площади от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной и по Биржевой площади;

с 9:35 до 14:00 — по Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади;

с 9:40 до 14:20 — по Адмиралтейскому проспекту;

с 10:00 до 14:30 — по набережной Макарова от Биржевой площади до Тучкова моста;

с 10:00 до 14:50 — по Мытнинской набережной, площади Академика Лихачева от Биржевого моста к Мытнинской набережной, проспекту Добролюбова в направлении от Зоологического переулка до Кронверкской набережной и по Кронверкской набережной;

с 10:30 до 15:00 — по Суворовской площади, Мраморному переулку, Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;

с 12:30 до 14:30 — по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





На некоторых улицах сузят проезжую часть: с 7:00 до 11:50 — на Пулковском шоссе от Петербургского шоссе до площади Победы и на площади Победы;

с 7:00 до 13:00 — на Московском проспекте от площади Победы до набережной Обводного канала;

с 7:00 до 13:45 — на Невском проспекте от площади Островского до Садовой улицы, а также на площади Островского от переулка Крылова до улицы Зодчего Росси и в направлении переулка Крылова;

с 7:00 до 14:30 — на Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади в направлении Исаакиевской;

с 9:00 до 14:00 — на перекрестке Английской набережной, площади Труда и съездов с Благовещенского моста в направлении к Университетской набережной.

Кроме того, с 0:00 до 23:59 запретят парковаться на Биржевой площади, площади Академика Лихачева, в Черноморском, Керченском и Азовском переулках. На этот же срок введут запрет остановки транспорта на площади Египетские ворота, Петербургском шоссе от площади Египетские ворота до Детскосельского бульвара и от Детскосельского бульвара до Пулковского шоссе в направлении шоссе, на Бассейной улице от Московского проспекта до улицы Победы, Московском проспекте от дома 186 до дома 200 и от Загородного проспекта до набережной Фонтанки, на набережной Фонтанки от Московского проспекта до дома 57 по набережной, площади Ломоносова от набережной Фонтанки до улицы Зодчего Росси, улице Зодчего Росси, площади Островского, Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта к Сенатской площади и от Сенатской до дома 1 по Вознесенскому проспекту, на Исаакиевской площади, Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского, Сенатской площади, Конногвардейском бульваре, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади, набережной Макарова от Биржевого моста до Тучкова моста, в Волховском переулке, Биржевом переулке от Биржевой линии к Волховскому, Зоологическом переулке, на проспекте Добролюбова от Зоологического к Кронверкской набережной, Кронверкском проспекте от Добролюбова до Кронверкской, Мытнинской, Кронверкской и Адмиралтейской набережных, в Адмиралтейском проезде, на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Суворовской площади, Суворовской площади вдоль дома 5 по Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской пл. до набережной Зимней канавки, в Мраморном переулке и проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

С 16 по 21 сентября в центре Петербурга будут перекрывать и ограничивать движение в связи с проведением четвертого Евразийского женского форума. С полуночи 16 сентября до 23:59 21 сентября для проезда перекроют площадь Растрелли. С 0:00 16 сентября до 23:59 20 сентября сузят проезжую часть: на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы;

на улице Марата вдоль дома 11;

на Михайловской улице вдоль дома 1/7;

на четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко;

на 6-й Советской улице вдоль дома 12;

на Стремянной улице вдоль дома 8;

на Малой Морской улице вдоль дома 14;

на Почтамтской улице вдоль дома 4;

на Владимирском проспекте вдоль дома 2/49;

на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;

на улице Чайковского от дома 15 до дома 5/19 по Литейному проспекту;

в переулке Антоненко вдоль дома 2;

на Вознесенском проспекте вдоль дома 6;

на проспекте Римского-Корсакова вдоль дома 5–7;

на Загородном проспекте от дома 17/3 по Щербакову переулку до дома 5 по Загородному;

на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой улице;

в кармане Лафонской улицы вдоль дома 6;

на Гончарной улице вдоль дома 4;

на 9-й Советской улице вдоль дома 3;

на Малом проспекте В.О. от набережной Макарова до 2–3-й линий В.О.;

в Никольском переулке вдоль дома 62 по Садовой улице;

на Галерной улице вдоль дома 15;

на Шпалерной улице вдоль дома 47.

Помимо этого, с 0:00 16 сентября до 23:59 21 сентября запретят парковаться на площади Растрелли, а до 23:59 20 сентября — на участках, где сужена проезжая часть, а также на Лиговском проспекте вдоль дома 61, Театральной площади на пересечении улиц Декабристов и Глинки, Потемкинской улице вдоль дома 4, в Царицынском проезде вдоль дома 2, литера В по набережной канала Грибоедова и в Водопроводном переулке.