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Город Ради бегунов 15 сентября в Петербурга постепенно будут перекрывать улицы

Ради бегунов 15 сентября в Петербурга постепенно будут перекрывать улицы

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1 комментарий

Легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт-Петербург» пройдет в Петербурге 15 сентября. По маршруту из Пушкина до Дворцовой площади будут перекрывать проезжую часть.

Порядок перекрытий такой:

  • с 7:00 до 9:45 — по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до площади Египетские ворота и от площади Египетские ворота до Детскосельского бульвара, а также на самой площади Египетские ворота;

  • с 7:00 до 10:30 — по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до Пулковского шоссе и съезду с Сарицкой улицы на Петербургское шоссе;

  • с 7:00 до 12:45 — по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до набережной Фонтанки и съезду с нечетной стороны набережной Обводного канала на Московский;

  • с 7:00 до 15:00 — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

  • с 7:15 до 10:00 — по Бассейной улице от улицы Победы до Московского проспекта;

  • с 8:00 до 13:00 — по набережной Фонтанки от Московского проспекта до площади Ломоносова (с сохранением проезда на перекрестках с Гороховой и площадью Ломоносова), улице Зодчего Росси в направлении от площади Ломоносова до площади Островского, площади Островского вдоль дома 6 (между Екатерининским сквером и Аничковым садом до Невского проспекта с сохранением доступа к городской автостоянке);

  • с 8:00 до 13:30 — по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

  • с 8:00 до 14:00 — по Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта в направлении к Сенатской площади и от Сенатской площади до дома 1 по Вознесенскому проспекту, по Исаакиевской площади вдоль дома 4, Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы и Конногвардейскому бульвару;

  • с 8:30 до 13:45 — по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;

  • с 8:30 до 15:00 — по Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста и Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;

  • с 8:45 до 9:30 — по четной стороне Московского проспекта от улицы Фрунзе до Кузнецовской улицы;

  • с 8:55 до 15:00 — по Адмиралтейскому проезду, Адмиралтейской набережной, Черноморскому, Керченскому и Азовскому переулкам;

  • с 9:10 до 14:45 — по Сенатской площади от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной и по Биржевой площади;

  • с 9:35 до 14:00 — по Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади;

  • с 9:40 до 14:20 — по Адмиралтейскому проспекту;

  • с 10:00 до 14:30 — по набережной Макарова от Биржевой площади до Тучкова моста;

  • с 10:00 до 14:50 — по Мытнинской набережной, площади Академика Лихачева от Биржевого моста к Мытнинской набережной, проспекту Добролюбова в направлении от Зоологического переулка до Кронверкской набережной и по Кронверкской набережной;

  • с 10:30 до 15:00 — по Суворовской площади, Мраморному переулку, Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;

  • с 12:30 до 14:30 — по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.

Также на сутки в некоторых местах, в том числе в Пушкине, будет запрещена парковка. Подробнее по ссылке.

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Комментарии
1
Rostik37
14 сентября 2024, 21:47
Чем ближе октябрь, тем безумнее счиновники.
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