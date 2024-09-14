Ради бегунов 15 сентября в Петербурга постепенно будут перекрывать улицы

с 7:00 до 9:45 — по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до площади Египетские ворота и от площади Египетские ворота до Детскосельского бульвара, а также на самой площади Египетские ворота;

с 7:00 до 10:30 — по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до Пулковского шоссе и съезду с Сарицкой улицы на Петербургское шоссе;

с 7:00 до 12:45 — по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до набережной Фонтанки и съезду с нечетной стороны набережной Обводного канала на Московский;

с 7:00 до 15:00 — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;