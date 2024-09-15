«Завирухи Шишова переулка», «ФМ Игры» и юбилеи — БДТ объявил планы на сезон

В БДТ имени Товстоногова 14 сентября прошел традиционный сбор труппы, на котором театр объявил планы на сезон 2024–2025. Первая и ближайшая из премьер известна уже с прошлого сезона — это спектакли по пьесам из цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, которые ставят молодые режиссеры Александра Толстошева, Арсений Бехтерев и Арсений Мещеряков.

Из прошлого сезона известно и о постановке по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина «Завирухи Шишова переулка» — теперь сообщается, что спектакль поставит Андрей Могучий.

Также в премьерных планах нового сезона — пластический спектакль «ФМ Игры» в постановке Евгения Козлова по мотивам романа «Игрок» Федора Достоевского, спектакль к юбилею народной артистки России Светланы Крючковой «Правда — хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Островского и «Утиная охота» в постановке Антона Федорова по пьесе Александра Вампилова

