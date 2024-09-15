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Афиша Plus Театры «Завирухи Шишова переулка», «ФМ Игры» и юбилеи — БДТ объявил планы на сезон

«Завирухи Шишова переулка», «ФМ Игры» и юбилеи — БДТ объявил планы на сезон

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1 комментарий

В БДТ имени Товстоногова 14 сентября прошел традиционный сбор труппы, на котором театр объявил планы на сезон 2024–2025. Первая и ближайшая из премьер известна уже с прошлого сезона — это спектакли по пьесам из цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, которые ставят молодые режиссеры Александра Толстошева, Арсений Бехтерев и Арсений Мещеряков.

Из прошлого сезона известно и о постановке по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина «Завирухи Шишова переулка» — теперь сообщается, что спектакль поставит Андрей Могучий.

Также в премьерных планах нового сезона — пластический спектакль «ФМ Игры» в постановке Евгения Козлова по мотивам романа «Игрок» Федора Достоевского, спектакль к юбилею народной артистки России Светланы Крючковой «Правда — хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Островского и «Утиная охота» в постановке Антона Федорова по пьесе Александра Вампилова

Но, конечно, главные даты для театра в этом году — юбилейные: 90-летие Олега Басилашвили, 90-летие Алисы Фрейндлих, 75-летие Светланы Крючковой и ее полувековой юбилей службы в театре.

Ну а спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце» отправится на гастроли в Китай.

О планах других театров «Фонтанка» рассказывала в гиде по премьерам этого сезона.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
15 сентября 2024, 00:15
Куда ты, тройка, мчишься, Куда ты держишь путь? Ямщик опять нажрался водки Или просто лёг вздремнуть. Колёса сдадены в музей, Музей весь вынесли вон, В каждом доме раздаётся То ли песня, то ли стон. Как предсказано святыми, Всё висит на волоске, Я гляжу на это дело В древнерусской тоске…
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